Burak Güngör'den Demet Akalın'a şok sözler! "Demet Akalın'ın gereksiz şovlarından nefret ediyorum"

YouTube videoları ile tanınan Burak Güngör, kanalında yayınladığı Ateş Hattı video serisinde Demet Akalın'ın kızı Hira'nın yaptığı bağış hakkında konuştu. Parasını geri isteyen Demet Akalın'ı haksız bulduğunu ifade eden Burak Güngör, ünlü şarkıcı hakkında "Demet Akalın'ın gereksiz şovlarından nefret ediyorum" dedi. İşte, o konu hakkında detaylar...

BURAK GÜNGÖR'DEN DEMET AKALIN'A BÜYÜK GÖNDERME

Gündeme adeta bomba gibi düşen Demet Akalın ve Burak Güngör olayının perde arkası, ünlü şarkıcının kızı Hira'nın "uzunmakarna" adlı bir Tiktok canlı yayına katılıp yedi bin TL bağışta bulunması ile başladı.

Bu duruma sinirlenen Demet Akalın'ın "Tiktok kapatılsın" , "paramı geri verin" gibi sitemde bulunmasının ardından Burak Güngör kendi kanalında yaptığı konuşmasında "Kraliçemiz zaten verip veriştirmeyi çok sever. Sanal dilencilik yapanlara saygı duymuyorum. Ancak, Demet Akalın tabii ki haksız. Kredi kartının sınırsız yetkiye sahip olduğu o tableti kızına vermeyeceksin o zaman. Fakat, çocukların da izlediği bir platformda devamlı olarak talepte bulunulması çok yanlış. Demet Akalın'ın ise bu olayın ardınan "Tiktok şöyle, Tiktok böyle, Tiktok kapatılsın gibi gereksiz şovlarından artık bıktım.

Burak Güngör yayınında Demet Akalın'ın kızı Hira'nın geçmişte üzerinde Tiktok tişörtü ile çekildiği fotoğrafına "Hiramı takip edin Tiktok'ta" notu ile paylaştığı fotoğrafına yer vererek, "Tiktok o zaman iyiydi de şimdi mi kötü oldu?" dedi.



