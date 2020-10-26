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Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

26.10.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli köyünde 12 yıl önce satın aldığı arazide, hayal ettiği ceviz bahçesi kuran oyuncu Burak Hakkı (48), ürün hasadına başladı.

Annesi Gülsüm Hakkı Engin ile 22 dönüm büyüklüğündeki ceviz bahçelerinin içinde bulunan köy evlerinde yaşayan oyuncu Burak Hakkı, buradaki yaşamını anlattı.

Bir ceviz bahçesi kurma hayalini 12 yıl önce anne ve babasının destekleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Burak Hakkı, 800 ceviz ağacından tonlarca ceviz hasat etti.

Sabahın erken saatlerinde kalkarak ceviz bahçesinde çalışmaya başladığını belirten oyuncu, yorucu olmasına karşın tarım yaparken ve burada yaşarken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

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800 CEVİZ AĞACI VAR

Güneyli köyünde ailesinin bir yazlığı bulunduğunu belirten Burak Hakkı, şöyle konuştu:

Annem ve babam yazları Güneyli köyündeki yazlıklarına geliyordu. 2008’de oğlum Rüzgar doğduğu zaman onun için bir şey yapmak istedik. Burası bomboş bir tarlaydı ve 12 yıl önce satın aldık. Ondan sonra burayı işlemeye başladık.

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Bir ceviz hayalim vardı. Ceviz bahçesi kurmak istiyordum ve o zaman başladık. Rahmetli babamın ve annemin çok fazla emeği var…

Burası 22 dönüm. 800 tane ceviz, 60 tane meyve ağacım ve aromatik bitkilerim var. Sebze ektiğim bir alan da var. Bu şekilde değerlendiriyoruz araziyi. Bakımını iyi yapınca iyi verim alıyoruz.

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“BURASI HUZUR DOLU”

Burak Hakkı, köy hayatına geçmesiyle ilgili de şunları söyledi:

Annem İstanbul için hep ‘açık hapishane’ diyor. Yıllardır çiftlik hayatına alışık olduğu için. E tabii bambaşka iki hayat. İkisi de birbirinden çok farklı. Burası huzur dolu, kendinizin farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz. Sakin, hayatı daha dolu dolu yaşıyorsunuz.

Burada önemli olan başlamaya karar vermeniz. Ne yapmak istiyorsunuz? Çünkü insanlar cesaret edemiyor bir şey yapmaya. Garantici bir toplumumuz var. Bir adım atmak, düzenlerini değiştirmek pek işlerine gelmiyor belki de. Ya da cesaret edemiyorlar.

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“OĞLUM İLE BİR ARADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM”

Burak Hakkı’nın annesi Gülsüm Hakkı ise “Burada geçen günlerimizde istediğimizi değil de doğa bizi nasıl yönlendirirse onu yapıyoruz. Kendimizi akışa bıraktık. Gördüğümüz hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Hep en iyisini istiyoruz” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ömrün boyunca çalış bir ev parası anca çıkardabiliyorsun herifler yalan dünyada çalışmadan 2-3 senede zengin oluyorlar,devletin çoğu işleri saçmalıkla dolu,devlet görevini yapmış olsa idi böyle bir sürü sanatçı diye oluşturulanlar türemezdi ve hırsız arsız da fazla olmazdı,ne yazık ki uyandığında iş işten geçmiş oluyor

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