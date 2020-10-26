Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

Annesi Gülsüm Hakkı Engin ile 22 dönüm büyüklüğündeki ceviz bahçelerinin içinde bulunan köy evlerinde yaşayan oyuncu Burak Hakkı, buradaki yaşamını anlattı.

Bir ceviz bahçesi kurma hayalini 12 yıl önce anne ve babasının destekleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Burak Hakkı, 800 ceviz ağacından tonlarca ceviz hasat etti.

Sabahın erken saatlerinde kalkarak ceviz bahçesinde çalışmaya başladığını belirten oyuncu, yorucu olmasına karşın tarım yaparken ve burada yaşarken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

800 CEVİZ AĞACI VAR

Güneyli köyünde ailesinin bir yazlığı bulunduğunu belirten Burak Hakkı, şöyle konuştu:

Annem ve babam yazları Güneyli köyündeki yazlıklarına geliyordu. 2008’de oğlum Rüzgar doğduğu zaman onun için bir şey yapmak istedik. Burası bomboş bir tarlaydı ve 12 yıl önce satın aldık. Ondan sonra burayı işlemeye başladık.

Bir ceviz hayalim vardı. Ceviz bahçesi kurmak istiyordum ve o zaman başladık. Rahmetli babamın ve annemin çok fazla emeği var…

Burası 22 dönüm. 800 tane ceviz, 60 tane meyve ağacım ve aromatik bitkilerim var. Sebze ektiğim bir alan da var. Bu şekilde değerlendiriyoruz araziyi. Bakımını iyi yapınca iyi verim alıyoruz.