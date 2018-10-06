Burak Kut: 90'ların büyüsü farklıydı

Gözlükleriyle dikkati çeken Burak Kut, ayaküstü soruları yanıtladı. Yeni dizisiyle alakalı konuşan Kut, "Çok orjinal benzersiz bir şey oluyor. Farklı bir tat olacak" dedi.

Sertab Erener'in "Atarlı giderli şarkı sözlerini midem kaldırmıyor" sözlerini destekleyen Burak Kut, "O kadar çok çeşitlilik var ki. Bir şarkı üzerinden konuşamayız, iyisi de var kötüsü de var. Bence her zaman iyi şarkı, kötü şarkı var. Bu zamanın farkı çok çabuk tüketiliyor olmasından dolayı daha vasat üretimler oluyor. Fast food gibi çabuk tüketildiği zaman malzemeden kaçarsın ya, biraz onunla ilgili sanırım. 90'ların büyüsü farklıydı. Ben hep şu örneği veriyorum; biz stüdyo da sabahlardık daha iyisini yapıp daha iyi sözler yazabilmek için. Biraz daha hızlı üretim var sanırım ama her dönemin de iyileri var. Bence bu dönemde de iyi şarkılar var. Arkadaşlarımızın emeğini de ezmeyelim" şeklinde konuştu.

