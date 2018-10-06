MAGAZİN

Burak Kut: 90'ların büyüsü farklıydı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

TRT'de yayınlanacak aile dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Burak Kut, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

Burak Kut: 90'ların büyüsü farklıydı

Gözlükleriyle dikkati çeken Burak Kut, ayaküstü soruları yanıtladı. Yeni dizisiyle alakalı konuşan Kut, "Çok orjinal benzersiz bir şey oluyor. Farklı bir tat olacak" dedi.

Sertab Erener'in "Atarlı giderli şarkı sözlerini midem kaldırmıyor" sözlerini destekleyen Burak Kut, "O kadar çok çeşitlilik var ki. Bir şarkı üzerinden konuşamayız, iyisi de var kötüsü de var. Bence her zaman iyi şarkı, kötü şarkı var. Bu zamanın farkı çok çabuk tüketiliyor olmasından dolayı daha vasat üretimler oluyor. Fast food gibi çabuk tüketildiği zaman malzemeden kaçarsın ya, biraz onunla ilgili sanırım. 90'ların büyüsü farklıydı. Ben hep şu örneği veriyorum; biz stüdyo da sabahlardık daha iyisini yapıp daha iyi sözler yazabilmek için. Biraz daha hızlı üretim var sanırım ama her dönemin de iyileri var. Bence bu dönemde de iyi şarkılar var. Arkadaşlarımızın emeğini de ezmeyelim" şeklinde konuştu.

PARTNERSapık dedeyi yakalatan detay! 3 yaşındaki torununa cinsel organını elletince...Sapık dedeyi yakalatan detay! 3 yaşındaki torununa cinsel organını elletince...
Kourtney ve Kendall'ın yağmur altında havuz keyfiKourtney ve Kendall'ın yağmur altında havuz keyfi
Kim Kardashian’dan seksi paylaşım! 'Hiç utanmıyor musun?'Kim Kardashian’dan seksi paylaşım! 'Hiç utanmıyor musun?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burak kut Akmerkez

En Çok Okunan Haberler

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

İdam mahkumlarının ölmeden önceki son akşam yemekleri ve ilginç istekleri

İdam mahkumlarının ölmeden önceki son akşam yemekleri ve ilginç istekleri

Fatih Altaylı'dan Star yazarına Anıtkabir tepkisi: Elini ağzını tutan mı var

Fatih Altaylı'dan Star yazarına Anıtkabir tepkisi: Elini ağzını tutan mı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğberk Selçuk'un sergi partisi olay oldu!

Tuğberk Selçuk'un sergi partisi olay oldu!

Kourtney ve Kendall'ın yağmur altında havuz keyfi

Kourtney ve Kendall'ın yağmur altında havuz keyfi

Kim Kardashian’dan seksi paylaşım! 'Hiç utanmıyor musun?'

Kim Kardashian’dan seksi paylaşım! 'Hiç utanmıyor musun?'

Ozan Güven 'Jet Sosyete' dizisine konuk oluyor

Ozan Güven 'Jet Sosyete' dizisine konuk oluyor

İstanbullu Gelin'e damga vuran şarkı!

İstanbullu Gelin'e damga vuran şarkı!

Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı partide

Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı partide

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.