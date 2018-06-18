MAGAZİN

Burak Kut: Kucağıma oturmaya çalışan kadınlar...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda erkeklerin de kadınları taciz ettiğini söyleyen Burak Kut, bu açıklamasında iddialı... Burak Kut yeni bir açıklamayla gündemde...

Burak Kut: Kucağıma oturmaya çalışan kadınlar...

Burak Kut, Habertürk'ten Esin Övet'e konuştu.

Popçu, bir zamanlar kendisinin de hemcinsleri tarafından tacize uğradığını dile getirdi. İşte o açıklama:

“Erkekler de tacize uğruyor” diye bir açıklama yaptın.

Evet. Talat Bulut olayını bilmeden konuştum aslında ama tacizin kadına yapılanı asla affedilmez. Ben bu röportajda konuşamayacağım kadar çok şey yaşadım. Kız arkadaşımın yanında. Üstelik taciz eden kişinin yanında kendi erkek arkadaşı da vardı. Böyle sapkınlıkların arasında kaldığım oldu. İlk zamanlar çok bocalıyordum.

Hatta hemcinslerim tarafından da çok tacize uğradım. Ben gergin, ürkek bir çocuktum. Bir de 20’li yaşlarda olunca çözemedim. Çok çılgın bir şey gerçekten. Kulüpte masaların altından çıkıp kucağıma oturmaya çalışan kadınlar olurdu. Tabii o durum beni çok rahatsız etti.

Sorunca anlattım ama bir kadına edilen tacizle bir tutulamaz, tekrar ediyorum. Ben bu konuda her zaman kadının yanındayım. Ve yeni şarkılardan biri de kadına şiddeti anlatıyor.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Ebru Gündeş bayram etti Ebru Gündeş bayram etti
Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz plajdaHande Doğandemir ile Burak Yılmaz plajda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burak kut burak kut taciz

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüm gözler Kylie Jenner'da!

Tüm gözler Kylie Jenner'da!

Ebru Gündeş bayram etti

Ebru Gündeş bayram etti

Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz plajda

Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz plajda

Hande Ataizi ve gizemli arkadaşı

Hande Ataizi ve gizemli arkadaşı

Hadise’nin bilinmeyen hastalığı

Hadise’nin bilinmeyen hastalığı

Serenay Aktaş ayrılığın ardından Bodrum'a koştu

Serenay Aktaş ayrılığın ardından Bodrum'a koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.