Burak Özçivit Arap filmi için kamera karşısına geçti! Güzel oyuncuyla...

MYNET-Son dönemde yatırımları ve kazancı ile dillerden düşmeyen Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu öncesinde Alamiya şirketinin imza attığı “Mahmool Makfool” filmi için kamera karşısına geçti.

PARTNERİ ŞAŞIRTTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Karim Abouzeid’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Özçivit’in partnerini güzel oyuncu Pelin Uluksar canlandırdı.

Hikâyesi Dubaili 3 kadının ünlü Türk oyuncu Burak Özçivit’i kaçırma hayalleri üzerinden şekillenen sinema filminde Pelin Uluksar “Feride” karakterine hayat verdi.

Filmde “Zeynep” karakterine ise Burak Özçivit ile daha önce “Kara Sevda” dizisinde birlikte abi kardeşi canlandıran Hazal Filiz Küçükköse oldu.