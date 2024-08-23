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Burak Özçivit Arap filmi için kamera karşısına geçti! Güzel oyuncuyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.08.2024 13:25
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Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği 'Osman Bey' karakteri ile adından söz ettiren Burak Özçivit yeni sezon öncesi bir Arap filmi için kamera karşısına geçti. Türk – Dubai ortak yapımı “Mahmool Makfool” filminde rol alan Özçivit’e eşlik eden oyuncular arasında Pelin Uluksar da yer aldı.

MYNET-Son dönemde yatırımları ve kazancı ile dillerden düşmeyen Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu öncesinde Alamiya şirketinin imza attığı “Mahmool Makfool” filmi için kamera karşısına geçti.

PELİN 1

PARTNERİ ŞAŞIRTTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Karim Abouzeid’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Özçivit’in partnerini güzel oyuncu Pelin Uluksar canlandırdı.

Hikâyesi Dubaili 3 kadının ünlü Türk oyuncu Burak Özçivit’i kaçırma hayalleri üzerinden şekillenen sinema filminde Pelin Uluksar “Feride” karakterine hayat verdi.

hazal filiz

Filmde “Zeynep” karakterine ise Burak Özçivit ile daha önce “Kara Sevda” dizisinde birlikte abi kardeşi canlandıran Hazal Filiz Küçükköse oldu.

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