MAGAZİN

Burak Özçivit reklamdan kazandığını otomobillere yatırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 21:36 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce ünlü bir markanın reklam filminde oynayan ve 4 milyon kazanan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve kendisine araba aldı.

Burak Özçivit reklamdan kazandığını otomobillere yatırdı!

Burak Özçivit kısa süre önce bir reklam filminde oynamıştı. Kamera karşısına 4 milyon liraya geçen Burak Özçivit kendine 1998 model üstü açık Mercedes SL 500 aldı, 200 bin lira ödedi.

Eşi Fahriye Evcen'e ise ilk evlilik yıldönümlerinde 500 bin lira değerinde Mercedes Vito hediye etti.

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PARK KRİZİNE ÇÖZÜM
Posta'nın haberine göre, Burak Özçivit'in bir süre önce Beykoz Acarkent'teki komşuları ile arası açılmıştı.

Çünkü site sakinleri, oyuncunun 6 otomobili yüzünden park sorunu yaşadıklarını söylemişti. Burak Özçivit 2 aracı için evinin yakınlarındaki bir otoparkla anlaştı. İkisini de sattı.

BURAK ÖZÇİVİT'İN OTOPARKTAKİ ARAÇLARI:
2002 Jeep 300 bin lira, 2016 BmW 5.20d 300 bin lira

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit fahriye evcen

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