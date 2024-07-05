Burak Özçivit son haliyle sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı... Kilolu haline kimse inanamadı

MYNET- Yatırımları ve kazancıyla gündemden düşmeyen Burak Özçivit başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla adından söz ettiriyor.

Kuruluş Osman'daki rolüyle milyonların kalbini fetheden Özçivit, dizinin dünyaya açılmasıyla birlikte yurt dışının gözde isimlerinden biri oldu.

ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu son dönemde Bodrum'da yeni aldığı lüks yazlığı ile gündeme geliyordu. Bodrum'da üstsüz görüntülenen Özçivit'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre, Burak Özçivit aldığı kilolarla kameralara yansıdı. Kısa sürede değişimiyle gündem olan isim birçok yorum aldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'Evlenince böyle oluyor bunlar', 'Bu kadar göbek normal mi?', 'Sana ne olmuş?', 'Çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.





