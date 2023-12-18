Burak Özçivit'ten duygulandıran konuşma! Tüm salondan alkış sesi yükseldi

GQ Men of the Year 2023 ödül töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Törene ünlü isimler akın etti. Burak Özçivit 10. Yıl Özel İkon ödülünü aldığı törende Gazze'ye destek açıklamasıyla gündem oldu.

İki çocuk sahibi olduğunu vurgulayan Özçivit, 'çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere diyorum' ifadelerine salon coşkulu bir alkışla destek verdi.

Özçivit'in duygulandıran açıklaması şu şekilde;

Ben kendi adıma, iki evlat sahibi olarak çocukların öldürüldüğü bir yerde ben hiçbir şekilde böyle bir dünyayı kabul etmiyorum. İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum.

Bu bireysel benim kendi içimden geçen bir düşünce.







