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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden güzel haber! İkinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu!

26.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seneler önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Çalıkuşu dizisinin setinde tanışan ve 2017 senesinde dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinden güzel haber geldi. Ünlü çift 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden bebek bekledikleri öğrenilen çiftin, ikinci çocuklarının cinsiyeti de belli oldu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden güzel haber! İkinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu!

2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti şimdilerde mutlu bir evlilik hayatı sürdürmeye devam ediyor. Ünlü çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerede Fahriye Evcen'in yeniden hamile olduğu dedikodularının doğruluğu ise onaylanmıştı.

BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN'İN İKİNCİ ÇOCUĞUNUN CİNSİYETİ BELLİ OLDU!

İkinci bebeklerini bekleyen çift, bir yandan gün sayarken çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

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ERKEK OLACAĞINI ÖĞRENDİ

Son gelişmelere göre ikinci bebeğine dört aylık hamile olduğu bilinen 36 yaşındaki oyuncu Fahriye Evcen, çocuklarının erkek olacağını öğrendi.

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Bir erkek evlat sahibi olan çift ile ilgili geçtiğimiz günlerde kız bebek olmasını istedikleri iddia edilmişti. Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit ise, iddiaları yalanlamıştı.

'KIZ MI ERKEK Mİ OLSUN?' MODUNDA DEĞİLİZ

Özçivit, "Kız mı erkek mi olsun? modunda değiliz. Sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" şeklinde konuşarak cinsiyetin önemsiz olduğunu ifade etmişti.


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