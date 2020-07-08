MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen tatilde! 'Yeter ki Karan ağlamasın'

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen tatilde! 'Yeter ki Karan ağlamasın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 10:12 | Son Güncelleme

Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti, çocukları Karan ile birlikte Bodrum'da bulunan evlerinde görüntülendi. Ünlü çift bebekleri Karan ağlamasın diye uzun süre havuzda kaldı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen tatilde! 'Yeter ki Karan ağlamasın'

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile Yalıkavak'ta bulunan evinde objektiflere yansıdı.

Fahriye Evcen sabah saatlerinde Karan bebeği susturamadı. Karan'ı bahçede gezdiren Evcen, hamakta salladı. Evcen, bir türlü Karan'ı susturamayınca, tekneyle balığa çıkan eşini arayarak, havuzu hazırlatmasını istedi.

Ünlü çift, havuza girerek saatlerce Karan'la oyun oynadı.

2736828_50b1b39969937d7e28177db8505e7b30_640x640

2736828_bf115f5e594f84da00ed502f509c64b6_640x640

Burak Özçivit oğlunu havuzda yüzdürdükten sonra, Karan'ı annesine verdi. Çift daha sonra çocuklarıyla birlikte evlerine doğru yol aldı.

176 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Fahriye Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında oğlu Karan ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı sallamıştı.

Instagram'da 176 bin takipçisi olan Karan'a yorum yağmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'
MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Gümüşhane'de vaka sayısı 1'den 13'e çıktı! Valilik'ten uyarı geldi

Gümüşhane'de vaka sayısı 1'den 13'e çıktı! Valilik'ten uyarı geldi

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklama: 7,2'lik bir enerji var

Beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklama: 7,2'lik bir enerji var

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Johnny Depp ile Amber Heard’ün iftira davası başladı! 'Yatağımıza pisleyince...'

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Phoebe Price bildiğiniz gibi

O yine bildiğiniz gibi!

Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özarslan kilo aldı, TT oldu

Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özarslan kilo aldı, TT oldu

Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım yorumu!

Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım yorumu!

Duygu Özaslan bikiniyle fena yakalandı! Gerçek hali şoke etti

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Çağla Şıkel çocuklarıyla Bodrum'da

Çağla Şıkel çocuklarıyla Bodrum'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.