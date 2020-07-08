Burak Özçivit ve Fahriye Evcen tatilde! 'Yeter ki Karan ağlamasın'

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile Yalıkavak'ta bulunan evinde objektiflere yansıdı.
Fahriye Evcen sabah saatlerinde Karan bebeği susturamadı. Karan'ı bahçede gezdiren Evcen, hamakta salladı. Evcen, bir türlü Karan'ı susturamayınca, tekneyle balığa çıkan eşini arayarak, havuzu hazırlatmasını istedi.
Ünlü çift, havuza girerek saatlerce Karan'la oyun oynadı.
Burak Özçivit oğlunu havuzda yüzdürdükten sonra, Karan'ı annesine verdi. Çift daha sonra çocuklarıyla birlikte evlerine doğru yol aldı.
Fahriye Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında oğlu Karan ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı sallamıştı.
Instagram'da 176 bin takipçisi olan Karan'a yorum yağmıştı.
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