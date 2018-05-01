MAGAZİN

Burak Özçivit yakın çevresine dert yanıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in yer aldığı 'Can Feda' isimli film gişede hüsran yaşamıştı. Film gösterime girdiği ilk 3 günde sadece 110 bin 685 kişi tarafından rağbet görünce Burak Özçivit, radikal bir karar aldı.

Burak Özçivit yakın çevresine dert yanıyor!

Burak Özçivit, son olarak şarkıcı Murat Boz ile ‘Kardeşim Benim 2' filmi için kamera karşısına geçmişti. Büyük emeklerle çekilen filmden istediği başarıyı elde edemeyen Burak Özçivit, önceki hafta vizyona giren ve ortak yapımcılığını üstlendiği ‘Can Feda' ile de başarısız olunca ciddi şekilde maddi zarara uğradı.

13 MİLYON TL ZARAR ETTİ

Özçivit’in büyük umutlarla yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde oynadığı ‘Can Feda’ filmi beklenen ilgiyi görmedi. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Burak Özçivit’in yakın çevresine, “Bu film beni çok yıprattı, yaklaşık olarak 13 milyon TL zarar ettim, bir iki seneye kendimi anca toparlarım” dediği öğrenildi.

Can Feda, Almanya galalarında yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmiş, sinema eleştirmenleri ise filme yönelik, “İki yakışıklı oyuncu bir araya getirildi mi gişe rekorları kırılacak sanılıyor. Oysa öyle bir durum yok” eleştirilerinde bulunmuştu. Bilindiği üzere filmde başrolü Burak Özçivit’le Kerem Bürsin paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit fahriye evcen

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