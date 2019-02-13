MAGAZİN

Burak Sergen'den 28 yaş küçük! Bakın yeni nişanlısı kimmiş

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.02.2019 11:04 | Son Güncelleme

Oyuncu Burak Sergen dizilerdeki performansının yanı sıra son günlerde özel hayatı ile de sık sık magazin basınının gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz gün kendisinden 28 yaş küçük, 30 yaşındaki genç spiker Nihan Ünsal ile nişanlanan Burak Sergen yine şaşırttı.

Burak Sergen'in 28 yaş küçük nişanlısı

Oyuncu Burak Sergen uzun zamandır aşk yaşadığı spiker Nihan Ünsal'la nişanlandı. Burak Sergen, geçen nisan ayında 19 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı.
Kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açan Sergen, Nihan Ünsal'la evlilik yolunda ilk adımı attı.
Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nişanlanan çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
58 yaşındaki usta tiyatrocu Burak Sergen'in 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen'den boşandı. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdı.

PAMELA'DAN İTİRAF

PAMELA'DAN İTİRAF
Şarkıcı Pamela Spence yıllar önce Burak Sergen ile kısa bir evlilik yaşadığını itiraf etmişti. Pamela Spence, "19 yaşımdaydım. Burak Sergen ile evlendim. O evlenmemizi çok istiyordu. Kısa süren bir evlilikti" demişti.

BURAK SERGEN KİMDİR?

BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir.
1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.
Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatrolarındaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındeki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.
Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı.
Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçılık görevii sürdürmektedir. Sergen, Devlet Tiyatrolarında ki görevinin yanı sıra, özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
karısı daha güzel ve alımlıymış ve yakışıyorlarmış bu kızla uzun sürmez eski eşe de yazık olmuş bu kıza da yazıkolur 28 yaş nedir yaaa
19 yıllık eşini bırak 28 yaş küçük sevgili bul evlen 19 ay bile sürmez.aha da takip edicem.yaşşşş farkına bakkk bu ilişki aşk mı kokuyor çıkar mı kokuyor.
sen neden dertlendinki bu konudan ;)
baykalllll bey
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