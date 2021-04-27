MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Nişanlısı paylaşımıyla boğazları düğümledi

Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Nişanlısı paylaşımıyla boğazları düğümledi

27.04.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan ve sonrasında hastaneye kaldırılan oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşınca entübe edildi. Oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak "Başka bir hayat yaşıyorum, başkasına ait olan. Hayatımı geri istiyorum" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine başrol oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz haftalara evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, önce yoğun bakıma alınmış sonra da entübe edilmişti.

"DEVAM EDEN HAYATIMI GERİ İSTİYORUM"

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Zor günler geçiren Ünsal, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum" ifadelerini kullandı.
Doktorlardan gelecek iyi haberleri duymayı bekleyen usta sanatçının nişanlısı Nihan Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarını eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.
Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı. Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

OĞLU İÇİN DUA İESTEDİ

OĞLU İÇİN DUA İESTEDİ
Burak Sergen ile 2018 yılında boşanan Işıl Sergen, "Çocuğumun için güçlü durmak zorundayım. Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Covid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" diyerek dua istedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Burak Sergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Kılıçdaroğlu net konuştu: Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Kılıçdaroğlu net konuştu: Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

Sistemler kilitlendi! Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'u terk ediyorlar

Erdoğan talimat verdi! Muhtarlara aşı müjdesi

Erdoğan talimat verdi! Muhtarlara aşı müjdesi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Ünlü isim Türk modacının lansmanına böyle katıldı

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Tuğba Ekinci'den olay 23 Nisan çıkışı! Kutlamıyor çünkü...

Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı! Yerine gelen isim...

Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı! Yerine gelen isim...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.