Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Nişanlısı paylaşımıyla boğazları düğümledi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine başrol oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz haftalara evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, önce yoğun bakıma alınmış sonra da entübe edilmişti.

"DEVAM EDEN HAYATIMI GERİ İSTİYORUM"

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Zor günler geçiren Ünsal, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum" ifadelerini kullandı.

Doktorlardan gelecek iyi haberleri duymayı bekleyen usta sanatçının nişanlısı Nihan Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarını eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı. Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.