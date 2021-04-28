Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl? Nişanlısından yürek burkan açıklama

Son olarak Sadakatsiz dizisinde oynayan Burak Sergen’in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren nişanlısı, ‘’Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasına ait olan. Ya da paralel evrendeki ben’in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl?

En son Sadakatsiz’de oynayan ünlü oyuncu Burak Sergen’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürüyor.

Burak Sergen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve halen entübe vaziyette olduğu biliniyor.

Oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım umutlu bir haber bekleyen hayranlarını üzdü.

‘’Hayatımı geri istiyorum’’ Nihan Ünsal Instagram hesabında siyah zemin üzerine kaleme aldığı kısa notta şunları yazdı:

“Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasına ait olan. Ya da paralel evrendeki ben’in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum.”

Burak Sergen kimdir? "Kara Sevda"dan “Sadakatsiz"e, "Ağır Roman"dan "İstanbul Kanatlarımın Altında"ya büyük ilgi gören dizilerin iz bırakan ismi olan Burak Sergen, opera sanatçısı Serap Sezer ile tiyatro sanatçısı Semih Sergen’in oğlu olarak 1961'de Ankara'da doğdu.

Oyuncu Toprak Sergen'in de ağabeyi olan Burak Sergen, 1984’te Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.