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Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl? Nişanlısından yürek burkan açıklama

28.04.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören ve entübe edilen ünlü oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ile ilgili nişanlısı Nihan Ünsal’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Burak Sergen ile ilgili duygusal bir mesaj paylaşan Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun hayranlarını üzdü…

Son olarak Sadakatsiz dizisinde oynayan Burak Sergen’in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren nişanlısı, ‘’Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasına ait olan. Ya da paralel evrendeki ben’in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Burak Sergen’in sağlık durumu nasıl?

En son Sadakatsiz’de oynayan ünlü oyuncu Burak Sergen’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürüyor.
Burak Sergen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve halen entübe vaziyette olduğu biliniyor.
Oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım umutlu bir haber bekleyen hayranlarını üzdü.

‘’Hayatımı geri istiyorum’’

‘’Hayatımı geri istiyorum’’
Nihan Ünsal Instagram hesabında siyah zemin üzerine kaleme aldığı kısa notta şunları yazdı:
“Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasına ait olan. Ya da paralel evrendeki ben’in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum.”

Burak Sergen kimdir?

Burak Sergen kimdir?
"Kara Sevda"dan “Sadakatsiz"e, "Ağır Roman"dan "İstanbul Kanatlarımın Altında"ya büyük ilgi gören dizilerin iz bırakan ismi olan Burak Sergen, opera sanatçısı Serap Sezer ile tiyatro sanatçısı Semih Sergen’in oğlu olarak 1961'de Ankara'da doğdu.
Oyuncu Toprak Sergen'in de ağabeyi olan Burak Sergen, 1984’te Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük yapan Sergen, birçok oyunda yönetmenlik de yaptı. Tiyatro sahnelerine "Sessizliğin İçinden" oyunuyla adım atan Sergen, "Hayvan Çiftliği"nden "Budala"ya, "III. Richard"tan "Vahşi Batı"ya günümüze kadar birçok oyunda yer aldı. "İstanbul Kanatlarımın Altında" , "Ağır Roman", "Balans ve Manevra", "Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu" Sergen'in oynadığı filmlerden bazılarıydı. Sergen kariyeri boyunca tiyatronun yanı sıra birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde de rol aldı Televizyon dizileri serüveninde 2015 yılında Star TV dizisi Karasevda'da canlandırdığı Galip Kozcuoğlu karakteri dönüm noktalarından biri oldu. Sergen son olarak 2010 yapımı "Sultanın Sırrı" filminde "Derviş" karakterine hayat verdi. Sergen 2017’de "Çukur", 2019’da "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizilerinde yer aldı. Sanatçı en son Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile beraber "Sadakatsiz" dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veriyordu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Burak Sergen
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