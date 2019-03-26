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Burak Sergen ve Işıl Ulutürk Sergen'in fotoğrafı olay olmuştu. İsyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Burak Sergen ve Işıl Ulutürk Sergen'in sevgilileriyle birlikte paylaştıkları fotoğraf olay oldu. Işıl Sergen, sert eleştirilere Instagram sayfasından yanıt verdi.

Burak Sergen ve Işıl Ulutürk Sergen'in fotoğrafı olay olmuştu. İsyan etti

Burak Sergen dün nişanlısı Nihan Ünsal, eski eşi Işıl Ulutürk Sergen ve onun erkek arkadaşı Anıl Pinaz’la yemekteydi.

Fotoğraflar sosyal medyaya düşer düşmez olay oldu. Işıl Ulutürk Sergen ve Nihan Ünsal, sürpriz buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşınca bazı kullanıcılar tarafından sert bir dille eleştirildiler.

Burak Sergen ile 19 yıl evli kalıp ayrılan Işıl Sergen, eleştirilere Instagram sayfasından yanıt verdi.

Sergen şu sözlerle çıkan haberlere isyan etti:

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"Kimse kimseyle kimseyi tanıştırmak için buluşmadı. Dün o resmi paylaşmamıza sebep olan konunun ne olduğunu da hiçbiriniz bilmeden linç ettiniz. Bu resim ve bu buluşma sandığınız gibi çocuğumuzun psikolojisini düşünmeden değil tam tersi çocuğumuzun psikolojisi için önemli bir uzmandan yardım alınması sonucu gerçekleşmiştir. Rahatlatabildim umarım sizleri..."


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