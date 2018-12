Burası Colorado desek beğenirsiniz ama burası Siirt!

Yamaç paraşütçüleri ve Rafting düşkünlerine iyi bir haberimiz var!

Şu an etrafı demir korkuluklarla da çevrilmiş olsa da güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Rasıl Hacar derin vadinin üzerinden çekilen fotoğraflarla olsun yamaç paraşütüyle olsun doğaseverleri bekliyor. Aynı zamanda Botan Çayı’nın üzerinde rafting parkurları da mevcut.

Dicle’nin kolu olan bu Botan Çayı’nın efsanesi şu şekildedir; Her bahar geldiğinde ve Nevroz kutlamaları başlandığında bir can istermiş. Her sene bunu yapar ve istediği canı alırmış ve o kişiler Botan Çayı’nın içinde kaybolurmuş. 100 kiloya yakın balıkların tutulduğu bu Botan Çayı yıllar yılı bereket simgesi olmuştur. Siirt için önemli bir yere sahip olan bu bölge hala kutlanmakta olan Cigor Bayramı’nın da merkezi.

Baharda gelirseniz Siirt’te bunları tatmadan dönmeyin!

Bahar’ın gelişiyle beraber Siirtliler yerel yemeklerini yapıp Rasıl Hacar’da toplanır ve ikramlarda bulunur. Bu ikramlar Siirt’e özgü olan Büryan, Bumbar, Arap Dolması ve Perde Pilavı gibi yöresel yemeklerdir.