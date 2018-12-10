Burası Colorado desek beğenirsiniz ama burası Siirt!

Delikli Taş yani diğer bir deyişle Rasıl Hacar Delikli Taş’tan Botan Çayı’na selam verilen doğal oluşumlu tabiat harikası bu yerin bir diğer adı Rasıl Hacar Kanyonu’dur. Siirt merkezin güneydoğusunda yer alan bu bölge yaklaşık 4km uzaklıktadır. Yolun 3,5 kilometresi anayoldan gidilmekte geriye kalan yolda fıstık bağlarının içinden yeni yapılan ve asfalt dökülen 600-700 metrelik aşağı inilen bir yoldur. Eğer siz de bu muhteşem manzarayı görmek istiyorsanız Yolcu360‘tan Siirt araç kiralama fiyatlarına göz atıp yola çıkabilirsiniz. Delikli Taş nasıl oluşmuş? Yaklaşık 370 metre yükseklikten bakan mağara, dik kireç taşlarının milattan önceki devirlerde oyulmasıyla oluşmuştur. Rasıl Hacar’ın (Taş Başı) hemen sağında iki adet insan eliyle yapılmış mağara mevcut. Bu mağaralar daha önce burada yaşam sürüldüğünün belirtisidir. İç içe olan mağaralarının biri mutfak olarak dizayn edildiğine dair belirtiler mevcut. Su bölmeleri ve erzak bölmeleri gibi. Siirt Belediyesinin girişimiyle mesire alanı haline getirilen ve keşfe açılan tabiat harikası yer doğa sporcuları ve fotoğrafçılar tarafından çok rağbet görmektedir. Tabi bu tür yerlerin bu şekilde ticarileştirilmesini savunmuyorum ancak kontrol altına alınması için yapılan planlı bir hareket olarak görüyorum. Çünkü burası aynı zamanda pek çok talihsiz kazalarla da adını durmuş bir yer.

Yamaç paraşütçüleri ve Rafting düşkünlerine iyi bir haberimiz var! Şu an etrafı demir korkuluklarla da çevrilmiş olsa da güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Rasıl Hacar derin vadinin üzerinden çekilen fotoğraflarla olsun yamaç paraşütüyle olsun doğaseverleri bekliyor. Aynı zamanda Botan Çayı’nın üzerinde rafting parkurları da mevcut. Dicle’nin kolu olan bu Botan Çayı’nın efsanesi şu şekildedir; Her bahar geldiğinde ve Nevroz kutlamaları başlandığında bir can istermiş. Her sene bunu yapar ve istediği canı alırmış ve o kişiler Botan Çayı’nın içinde kaybolurmuş. 100 kiloya yakın balıkların tutulduğu bu Botan Çayı yıllar yılı bereket simgesi olmuştur. Siirt için önemli bir yere sahip olan bu bölge hala kutlanmakta olan Cigor Bayramı’nın da merkezi. Baharda gelirseniz Siirt’te bunları tatmadan dönmeyin! Bahar’ın gelişiyle beraber Siirtliler yerel yemeklerini yapıp Rasıl Hacar’da toplanır ve ikramlarda bulunur. Bu ikramlar Siirt’e özgü olan Büryan, Bumbar, Arap Dolması ve Perde Pilavı gibi yöresel yemeklerdir.