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Buray aradığı 'Deli Kız'ı Bursa'da buldu

23.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği muhteşem konserin ardından ayağının tozuyla soluğu Bursa'da alan başarılı sanatçı Buray, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu Sahnesinde de hafızalardan silinmeyecek unutulmaz bir performansa imza attı.

Buray aradığı 'Deli Kız'ı Bursa'da buldu

KerkiSolfej organizasyonu ile gerçekleştirilen sonbahar turnesine hız kesmeden devam eden Buray'ın yeni durağı Bursa oldu.
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DELİ KIZINI BURSA'DA BULDU

Hayranlarının saatler öncesinde doldurduğu etkinlik alanında duygusal şarkıları ile kalpleri ısıtan Buray, konserinin ikinci bölümünde ise ritmi ve tempoyu yükselterek Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu ayağa kaldırdı...

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"Deli kızlar burada mı?" anonsu ile başladığı "Deli Kız" şarkısının tam ortasında sahnede minik bir hayranını ağırlayan başarılı sanatçı, "Aradığım deli kızı buldum. Konu kapanmıştır." Diyerek herkesi tebessüm ettirdi.

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Aralıksız iki buçuk saat süren konserinin sonunda seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan Buray, finalde "Alaz Alaz" "Aşk Mı Lazim" ve "Nasıl Unuturum" şarkılarına bis yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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