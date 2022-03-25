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Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi: Yaşıyorsun bu hayatı

25.03.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exatlon yarışmacılarından biri olan Burce Yagmur Karabal sosyal medya üzerinden mini şort ve sütyenli pozunu paylaştı. Adı bir zamanlar, ünlü oyuncu Onur Tuna ile anılan Burce Yağmur Karabal'a çok sayıda yorum geldi.

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi: Yaşıyorsun bu hayatı

Spor realite programı olan Exatlon ile adını duyuran Burce Yağmur Karabal son zamanlarda sosyal medya ile içli dışlı. Cesur pozlarını Instagram hesabından paylaşan Karabal en sün mini şort ve sütyeni ile dikkat çekti.

BURCE YAĞMUR KARABAL MİNİ ŞORT VE SÜTYENİYLE POZ VERDİ

Mini şortlu ve sütyenli pozunu 335 bin takipçisinin bulunduğu hesabından paylaşan Karabal yaklaşık 14 bin beğeni aldı.

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi!

Karabal'ın pozuna, "Survivor bebeği", "Yaşıyosun bu hayatı", "Yağmur Croft sahalara geri döndü" yorumları yapıldı.

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi!

Ayrıca atış yaptığı anları video olarak paylaşan Karabal'a, "Seneye Survivor'da kimi destekleyeceğimiz belli oldu", "İşte benim Survivor’um", "Benim şampiyonum sensin" tarzında yorumlar geldi.

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi!

Burce Yagmur Karabal Exatlon Challange Türkiye şampiyonu olmuştu.

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi!

Instagram hesabında cesur pozlarına sık sık yer veren Karabal 30 yaşındadır.

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi!

Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde MBA eğitimi aldı.

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi!

Karabal'ın ayrıca spor muhabirliği deneyimi de bulunuyor.

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi!

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi!

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi!

Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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