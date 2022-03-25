Burce Yağmur Karabal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi: Yaşıyorsun bu hayatı

Spor realite programı olan Exatlon ile adını duyuran Burce Yağmur Karabal son zamanlarda sosyal medya ile içli dışlı. Cesur pozlarını Instagram hesabından paylaşan Karabal en sün mini şort ve sütyeni ile dikkat çekti.

BURCE YAĞMUR KARABAL MİNİ ŞORT VE SÜTYENİYLE POZ VERDİ

Mini şortlu ve sütyenli pozunu 335 bin takipçisinin bulunduğu hesabından paylaşan Karabal yaklaşık 14 bin beğeni aldı.

Karabal'ın pozuna, "Survivor bebeği", "Yaşıyosun bu hayatı", "Yağmur Croft sahalara geri döndü" yorumları yapıldı.

Ayrıca atış yaptığı anları video olarak paylaşan Karabal'a, "Seneye Survivor'da kimi destekleyeceğimiz belli oldu", "İşte benim Survivor’um", "Benim şampiyonum sensin" tarzında yorumlar geldi.

Burce Yagmur Karabal Exatlon Challange Türkiye şampiyonu olmuştu.

Instagram hesabında cesur pozlarına sık sık yer veren Karabal 30 yaşındadır.

Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde MBA eğitimi aldı.

Karabal'ın ayrıca spor muhabirliği deneyimi de bulunuyor.





