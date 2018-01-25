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Burcu Biricik o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 15:41 | Son Güncelleme 5 saat önce

Güzel oyuncu Burcu Biricik, Kanal D ekranlarında bir yarışma programıyla tanınmıştı.

Burcu Biricik o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Bir çok başarılı projeyle adından söz ettiren Biricik, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı dizilerindeki performansıyla seyircinin takdirini kazanmıştı. Emre Yetkin ile 2016 yaz ayında dünya evine giren oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Son olarak Burcu Biricik, bugün 'TBT' günü olarak belirlenen Instagram'da genç kız halini paylaştı. Sadece 5 dakikada 10 bin beğeni alan Biricik fotoğrafına, "Sonradan kirpiklerimin çıkması iyi olmuş yalnız. Yaş kaç?Ortaokul yılları #tbt" yazarak paylaştı.

Burcu Biricik'in takipçileri fotoğrafın altına binlerce yorum attı. Takipçiler, "Hiç mi değişmez bir insan", "Yüzünüz hiç değişmemiş!", "Türk değil İngiliz gibi", "Bir insanın ergenliği bile güzel olur mu?" gibi yorumlarda bulundu

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