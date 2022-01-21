Burcu Biricik'ten itiraf! "Eskiden garsonluk yapıyordum"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle sahne aldı.

Etkinliği izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Burcu Biricik de vardı. Sakallıoğlu'nu sevdiğini ve gösteriyi merakla beklediğini dile getiren Biricik, rol aldığı dizi hakkında konuştu.

"ESKİDEN GARSONLUK YAPIYORDUM"

"Projemiz güzel gidiyor." diyen Burcu Biricik, "Reytinglerden de memnunuz." ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta eşi Emre Yetkin ile birlikte butik otel açacağı yönündeki haberlere yanıt veren oyuncu, "Öyle 'Milyon TL harcadılar' diye bir durum yok. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz. Ben zaten eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu." şeklinde konuştu.



