MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Biricik'ten itiraf! "Eskiden garsonluk yapıyordum"

Burcu Biricik'ten itiraf! "Eskiden garsonluk yapıyordum"

21.01.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Biricik, Ayvalık'ta eşi Emre Yetkin ile birlikte butik otel açacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, "Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz. Ben zaten eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu" dedi.

Burcu Biricik'ten itiraf! "Eskiden garsonluk yapıyordum"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle sahne aldı.

Etkinliği izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Burcu Biricik de vardı. Sakallıoğlu'nu sevdiğini ve gösteriyi merakla beklediğini dile getiren Biricik, rol aldığı dizi hakkında konuştu.

3320702_255d6562e16c851ff77e128a9a9b1bc5_640x640

"ESKİDEN GARSONLUK YAPIYORDUM"

"Projemiz güzel gidiyor." diyen Burcu Biricik, "Reytinglerden de memnunuz." ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta eşi Emre Yetkin ile birlikte butik otel açacağı yönündeki haberlere yanıt veren oyuncu, "Öyle 'Milyon TL harcadılar' diye bir durum yok. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz. Ben zaten eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu." şeklinde konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesiEbru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Adele 'koronavirüs' mağduru! Konserinin iptal edildiğini gözyaşları içinde duyurduAdele 'koronavirüs' mağduru! Konserinin iptal edildiğini gözyaşları içinde duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Soğuk ve kar yağışlı hava geliyor! İstanbul’u felç edebilir…

Soğuk ve kar yağışlı hava geliyor! İstanbul’u felç edebilir…

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.