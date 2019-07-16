MAGAZİN

Burcu Biricik'ten kırmızı elbisesiyle dans videosu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 02:54 | Son Güncelleme

Kuzgun dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik, kırmızı elbisesiyle dans ederken çekilen bir videoyu Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı yüz binlerce izlenme aldı.

Burcu Biricik'ten kırmızı elbisesiyle dans videosu!

Star TV'de yayınlanan ve sezon finali yapan Kuzgun dizisinde Dila karakterini canlandıran Burcu Biricik, dizi çekimlerinin ardından eşi Emre Yetkin ile birlikte tatile çıkmıştı.

burcu2

Burcu Biricik yaz tatilinin ardından, reklam yüzü olduğu firmanın çekimleri için iş başı yaptı. Güzel oyuncu, çekimler sırasında kırmızı elbisesiyle dans ettiği bir videoyu Instagram'dan paylaştı. Burcu Biricik'in dans videso saatler içinde 700 binden fazla izlendi.

Oyuncu Burcu Binici de paylaşıma “Sana kırmızı çok yakışıyor” yorumunu yazdı.


PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin yapımcı olduÜnlü oyuncu Belçim Bilgin yapımcı oldu
Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye sürprizBurak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik burcu biricik instagram burcu biricik dans

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin yapımcı oldu

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin yapımcı oldu

Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye sürpriz

Sevgilisinden Özge Özpirinçci'ye sürpriz

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Miray Daner'in paylaşımına Kubilay Aka'dan romantik yorum!

Miray Daner'in paylaşımına Kubilay Aka'dan romantik yorum!

Vedat Milor'dan "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna efsane yanıt!

Efsane yanıt: Eşimin dudakları...

Lindsay Lohan yine çok cesur! Bir paylaşım daha

Çıplak pozuyla gündem olmuştu! Şimdi de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.