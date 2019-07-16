Burcu Biricik'ten kırmızı elbisesiyle dans videosu!

Star TV'de yayınlanan ve sezon finali yapan Kuzgun dizisinde Dila karakterini canlandıran Burcu Biricik, dizi çekimlerinin ardından eşi Emre Yetkin ile birlikte tatile çıkmıştı.

Burcu Biricik yaz tatilinin ardından, reklam yüzü olduğu firmanın çekimleri için iş başı yaptı. Güzel oyuncu, çekimler sırasında kırmızı elbisesiyle dans ettiği bir videoyu Instagram'dan paylaştı. Burcu Biricik'in dans videso saatler içinde 700 binden fazla izlendi.

Oyuncu Burcu Binici de paylaşıma “Sana kırmızı çok yakışıyor” yorumunu yazdı.



