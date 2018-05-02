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Burcu Biricik ve eşi dağ yolunda kaza geçirdiler

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Burcu Biricik ve eşi tatil yolunda talihsiz anlar yaşadı. Motosikletle yola çıkan ikili kaza geçirdi

Burcu Biricik ve eşi dağ yolunda kaza geçirdiler

Oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin tatil için Çanakkale'yi seçti.

Kaz Dağları'na giden ikili yolda kaza geçirdi.

Motosikletten düşen Emre Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yetkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Burcu Biricik ve eşi Burcu Biricik

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