Burcu Biricik ve eşi dağ yolunda kaza geçirdiler

Oyuncu Burcu Biricik ve e\u015fi Emre Yetkin tatil i\u00e7in \u00c7anakkale'yi se\u00e7ti.\nKaz Da\u011flar\u0131'na giden ikili yolda kaza ge\u00e7irdi.\nMotosikletten d\u00fc\u015fen Emre Yetkin hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Yetkin'in sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\u0130ran'dan \u0130srail'e sert yan\u0131t!Ak\u015fener se\u00e7ilirse a\u00e7\u0131l\u0131\u015f 25 Haziran'da!Ayd\u0131n'da utan\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri! Kalabal\u0131\u011f\u0131n iste\u011fi 'pes' dedirtti
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