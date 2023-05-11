Burcu Esmersoy bikinisini giyip yağlandı! "Bu kadar vücudunu sergileme" yorumları gelince...

İş insanı Nazım Akmandil ile eylül ayında Portofino’da nikâh masasına oturacak olan sunucu Burcu Esmersoy sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan güzel model ve sunucu daha sonra ise yağlandığı anlara sayfasında yer verdi.

Esmersoy’a, “Bu kadar güzel olunmaz ki”, “Hiç yaşlanmıyor, gençleşiyor”, “47 yaşında, 47 kere maşallah”, “Aşırı iyi” gibi yorumlar yapılmıştı.

"HEP AYNI ÇIPLAK POZLAR..."

Ancak bazı takipçiler ise modele "Bu kadar vücudunu sergileme" yorumları yaptı. Burcu Esmersoy ise bu yanıtları ti'ye alarak "Peki" yazdı.

Esmersoy "Ne gerek var bu kadar çıplaklığı öne çıkarmanın gecen sene de hep aynı çıplak pozlar vardı yine başladın aynı pozlara artık sıkıcı oluyor" yorumlarına da "Peki" yanıtını verdi.



