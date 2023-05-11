MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy bikinisini giyip yağlandı! "Bu kadar vücudunu sergileme" yorumları gelince...

Burcu Esmersoy bikinisini giyip yağlandı! "Bu kadar vücudunu sergileme" yorumları gelince...

11.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Nazım Akmandil ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy yağlandığı anları paylaşırken aldığı bir yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti.

Burcu Esmersoy bikinisini giyip yağlandı! "Bu kadar vücudunu sergileme" yorumları gelince...

İş insanı Nazım Akmandil ile eylül ayında Portofino’da nikâh masasına oturacak olan sunucu Burcu Esmersoy sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan güzel model ve sunucu daha sonra ise yağlandığı anlara sayfasında yer verdi.

Esmersoy’a, “Bu kadar güzel olunmaz ki”, “Hiç yaşlanmıyor, gençleşiyor”, “47 yaşında, 47 kere maşallah”, “Aşırı iyi” gibi yorumlar yapılmıştı.

1

"HEP AYNI ÇIPLAK POZLAR..."

Ancak bazı takipçiler ise modele "Bu kadar vücudunu sergileme" yorumları yaptı. Burcu Esmersoy ise bu yanıtları ti'ye alarak "Peki" yazdı.

Kalçasının yarısı açıkta! "Kumaş eksik kalmış" Kalçasının yarısı açıkta! "Kumaş eksik kalmış"

2

Esmersoy "Ne gerek var bu kadar çıplaklığı öne çıkarmanın gecen sene de hep aynı çıplak pozlar vardı yine başladın aynı pozlara artık sıkıcı oluyor" yorumlarına da "Peki" yanıtını verdi.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deli Yürek'in Zeynep'i her şeyi bırakıp gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı! Sınırları zorladıDeli Yürek'in Zeynep'i her şeyi bırakıp gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı! Sınırları zorladı
Sosyal medyada gündem oldu! "Değiştirelim be"Sosyal medyada gündem oldu! "Değiştirelim be"
Usta sanatçı sosyal medyadan paylaştı!Usta sanatçı sosyal medyadan paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Model yaşında nazım akmandil

En Çok Okunan Haberler

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Mitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldi

Mitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldi

İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...

İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Bakan Bilgin'den memur zamları ile ilgili açıklama!

Bakan Bilgin'den memur zamları ile ilgili açıklama!

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Duy Beni dizisinin Emine’si Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Sütyensiz poz geldi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.