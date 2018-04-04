Burcu Esmersoy da Youtube kanalı açıyor!

Burcu Esmersoy’un 5 Nisan, Perşembe günü açılacak Youtube kanalında danstan, modaya, spordan, seyahate pek çok farklı içerik her yaştan izleyici ile buluşacak.

Uzun yıllardır yaptığı işlerle adından söz ettiren Burcu Esmersoy 5 Nisan Perşembe günü açılacak Youtube kanalı ile tüm sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Esmersoy, uzun bir hazırlık sürecinden sonra açılan YouTube kanalı ile birlikte ‘benim de anlatacaklarım var’ diyor.

Kanalında danstan, modaya, spordan, seyahate pek çok içeriği paylaşacak olan ünlü sunucu ‘o zaman dans’ ‘moda mı dediniz’ ‘gez burcu gez’ ‘es burcu es’ gibi eğlenceli içerik başlıklarıyla da karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

“Eğlenmek için buradayım” diyen Esmersoy, sık sık arkadaşlarıyla dans videoları çekerken, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin eğlenceli hallerine de yer verecek. Modellik, sunuculuk ve oyunculuk dışında iyi bir gezgin olan Burcu Esmersoy gittiği festivallerden çektiği vloglarla da adından söz ettirecek.