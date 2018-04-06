Burcu Esmersoy'dan Ayşe Özyılmazel açıklaması: Medeniyiz

Burcu Esmersoy önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ünlü sunucu, sevgilisi Berk Suyabatmaz’ın eski aşkı Ayşe Özyılmazel’le bir mekanda sohbet ederken görüntülenmesiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi.

“Ben Ayşe’yi Berk’ten önce tanırım, bende yeri ayrıdır. Sevgilimin eski sevgilisi diye sohbet etmeyecek miyim? Böyle konuları aşmış, medeni insanlarız.”

BURCU ESMERSOY DA KANAL AÇTI

Video paylaşım sitesi YouTube’da kanal açan ünlüler arasına Burcu Esmersoy da katıldı. Ünlü sunucu, dün açılan kanalında danstan modaya, spordan seyahate pek çok farklı alanda videolar hazırlayarak izleyiciyle buluşturacak. Sık sık seyahatlere çıkan Esmersoy, gittiği festivallerde çekeceği vlog’larla da adından söz ettirecek. Kanalda her perşembe yeni videolar paylaşılacak.