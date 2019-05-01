Burcu Esmersoy'dan bacak dekolteli paylaşım!

42 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy geçen sene dünya evine girmiş ve ekranlara çok çıkmamasına rağmen sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Bir çekim için kamera karşısına geçen ünlü sunucu karavanın merdivenlerinde oturduğu bir fotoğrafı 'İş varsa karavan vardır karavan varsa bu foto şarttır" notuyla paylaştı.

Transparan siyah bir elbise giyen Burcu Esmersoy'un paylaşımı Instagram'da on binlerce beğeni ve yorum aldı.

ANNE OLMAK İSTİYOR

42 yıl yaşındaki sunucu geçen sene Berk Suyabatmaz'la dünyaevine girmişti. Esmersoy, geçtiğimiz günlerde çocuk yapmak istediğini artık anne olma zamanının geldiğini söylemişti.

