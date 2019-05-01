MAGAZİN

Burcu Esmersoy'dan bacak dekolteli paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2019 02:58 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafta hem cesur elbisesi hem de formda fiziği ile beğeni yağmuruna tutuldu.

Burcu Esmersoy'dan bacak dekolteli paylaşım!

42 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy geçen sene dünya evine girmiş ve ekranlara çok çıkmamasına rağmen sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Bir çekim için kamera karşısına geçen ünlü sunucu karavanın merdivenlerinde oturduğu bir fotoğrafı 'İş varsa karavan vardır karavan varsa bu foto şarttır" notuyla paylaştı.

burcu1

Transparan siyah bir elbise giyen Burcu Esmersoy'un paylaşımı Instagram'da on binlerce beğeni ve yorum aldı.

burcu3

burcu2

ANNE OLMAK İSTİYOR

42 yıl yaşındaki sunucu geçen sene Berk Suyabatmaz'la dünyaevine girmişti. Esmersoy, geçtiğimiz günlerde çocuk yapmak istediğini artık anne olma zamanının geldiğini söylemişti.

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Survivor'da elenen isim belli oldu! Survivor'da elenen isim belli oldu!
Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendiKibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Burcu Esmersoy instagram

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O aslında kız çocuğu! Bakın kimmiş...

O aslında kız çocuğu! Bakın kimmiş...

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Savcılığı koştu! 'Soğan olmuş 10 TL dediğim için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da kim elendi? Ödül oyununda bir ilk! İşte Survivor 30 Nisan Salı elenen isim!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

İbrahim Tatlıses'ten İzmir itirafı! "Aşk"

İbrahim Tatlıses'ten İzmir itirafı! "Aşk"

Ünlü sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Anneler Günü'ne özel alışveriş balosunda ünlüler geçidi

Anneler Günü'ne özel alışveriş balosunda ünlüler geçidi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.