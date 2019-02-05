Burcu Esmersoy'dan şaşırtan paylaşım!

Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç fotoğraf ile yer çekimine meydan okudu. Esmersoy fotoğrafına, "Bütün zillere basıp kaçtım." notunu ekledi.

YORUM YAĞDI!

Takipçileri Burcu Esmersoy'u bu pozuna güldüren yorumlar yaptı.

Takipçiler, 'Photoshop bu inanmayın', 'Kesin ip var', 'Tırnaklarını kıracaksın', 'Kesin indirim var', 'Madam Matrix', 'Uçan kadın Burcu', 'Düz duvara tırmanmak bu olsa gerek' yorumlarını yaptı.

