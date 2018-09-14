MAGAZİN

Burcu Esmersoy ev bulamayınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy şu sıralar ev arayışında... Esmersoy ev bulamadığı için tüm parasını otele yaptırdı

Burcu Esmersoy ev bulamayınca...

Mayıs ayında işadamı Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy’u taşınma telaşı sardı.

Akşam Life'ta yer alan habere göre; güzel sunucu, Emirgan’daki bekar evinden taşındı. Eşiyle birlikte İstanbul’da Boğaz’a nazır bir ev arayışına giren Burcu Esmersoy, bu süre içinde Raffles Otel’de kalmayı tercih etti.

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Sunucu, içine sinen bir ev buluna kadar otelin full Boğaz manzaralı suit odasında yaşayacak
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Bunun için geceliğine 3 bin TL ödeyen güzel sunucunun otelde ne kadar kalacağı ise henüz net değil.


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Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy Burcu Esmersoy ev

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bin tl kiraya benim 2+1 evi vereyim sana.. salon salomanje mutfak banyo içerde.. alafranga wc dışarda..asansörsüz ama 1.kat olduğu için balkondan giriş çıkışlı..odalarda boğaz manzaralı duvar kağıdı mevcut..daha ne olsun kaçırma derim...
SALAK KARI
acaba devlete kac lira vergi veriyor bunlar..
bunun da hesabı sorulacak rahat olun eyy millet
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