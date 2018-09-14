Burcu Esmersoy ev bulamayınca...

Mayıs ayında işadamı Berk Suyabatmaz’la evlenen Burcu Esmersoy’u taşınma telaşı sardı.

Akşam Life'ta yer alan habere göre; güzel sunucu, Emirgan’daki bekar evinden taşındı. Eşiyle birlikte İstanbul’da Boğaz’a nazır bir ev arayışına giren Burcu Esmersoy, bu süre içinde Raffles Otel’de kalmayı tercih etti.

Sunucu, içine sinen bir ev buluna kadar otelin full Boğaz manzaralı suit odasında yaşayacak

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Bunun için geceliğine 3 bin TL ödeyen güzel sunucunun otelde ne kadar kalacağı ise henüz net değil.



