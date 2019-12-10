MAGAZİN

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz evliliğini 'sahte hesap' bitirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:24 | Son Güncelleme

Mutlu giden evliliklerini sürpriz bir şekilde sonlandırma kararı alan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, bu kararlarının nedeniyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınmış ve sessizlikleriyle kafaları karıştırmıştı. İkilinin boşanmasıyla ilgili olarak bir magazin programında şok bir iddia ortaya atıldı.

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz evliliğini 'sahte hesap' bitirmiş

Berk Suyabatmaz’la Eylül’de boşanan Burcu Esmersoy’la ilgili olarak dün ‘2. Sayfa’ programında isim vermeden şok bir iddia ortaya atıldı.

Programda ortaya atılan iddiaya göre; Çok ünlü ve güzel bir sunucu, (Burcu Esmersoy) sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti. İş buluşma noktasına gelince; güzel sunucu, ‘Sen beni aldatacaktın’ diyerek evliliği bitirdi.

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Eşiyle dostça boşanmış izlenimi veren bu sunucu, boşandığı eşinin başka bir güzelle ilişkisi ortaya çıkınca da “Artık herkes özgür” yorumu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
burcu ne ki kim ki ne özelliği varki
Bunların; geçim, çocuk, tam zamanlı iş, rutin koşturmaca, yemek, temizlik, çamaşır, ütü, misafir gibi vakit alan uğraşları olmadığı için abuk sabuk işlerle uğraşıyorlar. Günde 10 saat bi fiil çalış, 2 saat ulaşımda yorul, akşam 8de eve gel ve yemek hazırla, çocuğun ödevi banyosu uyutması, kuruyan çamaşırın ütüsü, ortalık toplama vs. derken gece 12de yat. sabah 6da kalk yollara düş. bu dertlerle bir ömür değil sadece 10 gün meşgul olsunlar bak bakalım kocanı denemek için! (ergen tribiyle) vaktin ve gücün kalıyor mu? 40 yıl düşünsem aklıma gelmez böyle liseli kız kafası! Yazık valla sizlere.
burcu çok çirkef kötü eğreti davranış nedir bu sağlıklı hareketler değil yazık
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