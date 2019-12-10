Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz evliliğini 'sahte hesap' bitirmiş

Berk Suyabatmaz’la Eylül’de boşanan Burcu Esmersoy’la ilgili olarak dün ‘2. Sayfa’ programında isim vermeden şok bir iddia ortaya atıldı.

Programda ortaya atılan iddiaya göre; Çok ünlü ve güzel bir sunucu, (Burcu Esmersoy) sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti. İş buluşma noktasına gelince; güzel sunucu, ‘Sen beni aldatacaktın’ diyerek evliliği bitirdi.

Eşiyle dostça boşanmış izlenimi veren bu sunucu, boşandığı eşinin başka bir güzelle ilişkisi ortaya çıkınca da “Artık herkes özgür” yorumu yaptı.



