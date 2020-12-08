Burcu Kara: Fırat’tan sonra mutfağı bıraktım

Oyuncu Burcu Kara, katıldığı bir yemek programında ev hayatıyla ilgili esprili yorumlarda bulundu. Burcu Kara, geçtiğimiz günlerde bir yemek programına katıldı ve ev hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

Eşinin güzel yemek yaptığına vurgu yapan Burcu Kara, eşiyle ilgili gelen bir soru üzerine “Fırat’tan sonra mutfağı bıraktım ben. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra sadece yardım için mutfağa giriyorum” şeklinde esprili bir yorumla eşinin ustalığına dikkat çekti.

