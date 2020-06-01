Burcu Kara’nın normalleşme planı

Karantina günlerini ailesiyle geçiren ve bu süre zarfında yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de kendisi hakkında habersiz bırakmayan Burcu Kara, hesabından yaptığı son paylaşımla normalleşme sürecine nasıl geçeceğini açıkladı.

Bu süre zarfında kendisini hemen sokağa atmayı düşünmediğini ve kademeli bir geçiş yapacağını söyleyen Kara, şunları yazdı:

“En sevdiğim vakitler geldi.Dışarı çıktığımda da her yerde görür müyüm ortancaları acaba? Merak ettiğim o kadar çok şey var ki dışarıdaki hayatla ilgili. İlk defa köyünden İstanbul’a gelen biri gibi heyecanlı, ama tedirginim. Maskeleri zulaladım, kısa aralıklarla keşif turlarına başlamayı düşünüyorum bu hafta. Siz nasıl hissediyorsunuz?”

