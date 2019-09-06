MAGAZİN

Burcu Kıratlı boşanma partisi düzenledi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

9 aylık evliliklerini bitirme karar alan Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı yarın boşanıyor. İddiaya göre Burcu Kıratlı boşanma partisi düzenledi. Kıratlı iddiaları kesin bir dille reddetti.

Burcu Kıratlı boşanma partisi düzenledi mi?

9 Ay önce Amsterdam’da rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşkı bitti.

Boşanma tarihleri belli olan ünlü çiftten Burcu Kıratlı’nın boşanma partisi düzenlediği iddia edildi.

Kıratlı’nın bir evde düzenlediği boşanma partisine ise ünlü isimlerin de katıldığı konuşuluyor.

"BİRAZ SAYGI"

Bu haberlerin ardından Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından açıklama yaparak yalanladı.

Kıratlı’nın açıklaması şöyle:

“Boşanma Partisi”

Söylemesi bile çirkin.

Böyle bir şeyin olmuş olması söz konusu bile olamaz.

Bu hassas dönemde bu tarz çirkin ve yalan haber yapmayın.

Biraz saygı.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Makyajsız ve bikinili HadiseMakyajsız ve bikinili Hadise
Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahneAfili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl burcu kıratlı boşanma

En Çok Okunan Haberler

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Fahriye Evcen paylaştı: "Annelerin hayatı"

Fahriye Evcen paylaştı: "Annelerin hayatı"

Demet Akalın dava açacaktı! Canlı yayında yüzleştiler

Demet Akalın dava açacaktı! Canlı yayında yüzleştiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Ersoy'un kaşları 10 saatte yapıldı

Bülent Ersoy'un kaşları 10 saatte yapıldı

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Afili Aşk dizisinde 'taciz' göndermesi! Sosyal medyayı salladı

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Ziynet Sali, sahnede evleneceği tarihi açıkladı

Ziynet Sali, sahnede evleneceği tarihi açıkladı

Murat Boz’dan O Ses Türkiye paylaşımı

O Ses Türkiye paylaşımı! 'Arkadaşlarımın ikincilik için...'

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.