Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl yakalandı

Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam oyuncu Burcu Kıratlı'yla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekan çıkışı görüntülendi.

Bir arkadaşlarının davetiyle mekanda vakit geçiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, restoranı gece yarısı birlikte terk ederken objektiflere yakalandı.

Flaşların patlamasıyla şoke olan ikiliden Sinan Akçıl, "Hadi ya! Olamaz" şeklinde tepki verdi.

Aşk sorularını yanıtsız bırakan ikili, apar topar Akçıl'ın aracıyla mekandan ayrıldı.

Sinan Akçıl kendisine "Yunan heykelim" diyen fotomodel Buse Narcı ile yaşadığı kısa süreli ilişkisinin ardından 2016 Best Model of Turkey birincisi Gizem Kayalı ile bir aşka yelken açmış, verdiği bir İstanbul konserinde de aşkını herkese haykırmıştı.

Ekranların sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin güzel oyuncusu Burcu Kıratlı da iki senedir dizideki rol arkadaşı Polat Sadunoğlu ile flört ediyordu. Bu aşk geçen aylarda bitti.



