Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl tek celsede boşandı

Bu senenin başında yurt dışında dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti boşanma kararı aldı. Beykoz Adliyesi'ne gelen ünlü çift 15 dakika süren dava sonucunda boşandı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünya evine girdi.Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını silmişti.

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl için ortaya atılan boşanma iddiası gerçek oldu. İkili bugün Beykoz Adliyesi'nde 9 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı.

"HERKES İÇİN HAYIRLISI OLSUN"

Sinan Akçıl adliye çıkışında boşanmayla alakalı "Herkesin hayatı için hayırlısı olsun" yorumunda bulunarak oradan ayrıldı.



