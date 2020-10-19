Burcu Kıratlı’yla yollarını ayıran Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, aslen nereli? İşte Sinan Akçıl biyografisi!

Müzik dünyasının yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken ismi Sinan Akçıl aşk hayatındaki iniş çıkışlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Çapkın bir yapısı olduğunu itiraf eden ünlü şarkıcı, “Bizde genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Ne yapabilirim?” ifadelerini kullanmıştı. Şimdiler de ise eski eşi Burcu Kıratlı’yla bir kez daha yollarını ayıran Sinan Akçıl’ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? İşte Sinan Akçıl'ın hayatı... SİNAN AKÇIL KİMDİR? Keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl’ın oğlu olan Sinan Akçıl, 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda’da doğdu. Pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl yaş olarak 38 yaşındadır. Sinan Akçıl’ın burcu ise Boğa’dır. Sinan Akçıl’ın kardeşi İdil Akçıl’da piyanisttir. Müziğe oldukça küçük yaşlarda başlayan Sinan Akçıl ilk başlarda arka planda kalmayı tercih ediyordu. Söz yazarlığı ve besteler yapan Sinan Akçıl sonrasında ise şarkıcılığa soyundu.

Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuvarı Piyano bölümüne girerek başladı ve eğitimini konservatuvarda sürdürdü. 9 yaşında St. Benoit Fransız Lisesi’ne girdi. 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve bu orkestrayla beraber ilk pop müzik bestesi ödülünü kazandı. Başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle ortak projeler yaptı. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştı. Hande Yener’in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkarttığı Hande’ye Neler Oluyor albümündeki şarkılar, Sinan Akçıl dokunuşu taşıyordu. 13 Eylül 2010’da çıkan Hande’yle Yaz Bitmez albümdeki şarkılar ve Uzaylı şarkısının söz ve düzenlemeleri Sinan Akçıl’ın kaleminden çıktı. SİNAN AKÇIL’IN AŞK HAYATI Sinan Akçıl sanat dünyasındaki ilk ilişkisini şarkıcı İzel’le yaşadı. 2004 yılında tanışan ve birbirlerine gönüllerini kaptıran ikili ilişkilerinin başlarında ihanet haberleriyle gündeme gelmişti. Çift birbirlerine duydukları saygıdan dolayı sonraki yıllarda arkadaş kalmayı tercih etmişlerdi.

İzel’le olan ilişkisini noktaladıktan sonra gönlünü bir başka güzel sanatçıya kaptıran Sinan Akçıl Hadise ile dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı. O dönemde Sinan Akçıl-İzel ilişkisinin Hadise nedeniyle bittiği iddia edilmişti. 2009 yılında ilişkiye başlayan ikilinin aşkları birçok kez skandallara sahne oldu. Sinan Akçıl’ın Hadise için yaptırdığı dövmenin yanında ihanet iddiaları peşi sıra gelmeye başladı. Sinan Akçıl- Hadise ilişkisinde ilk kriz Sinan Akçıl’ın telefonunda eski sevgilisiyle çekilen samimi görüntülerin ortaya çıkmasıyla oluştu. İkinci kriz ise şarkıcı Hande Yener nedeniyle patlak verdi. Sinan Akçıl ve Hande Yener arasındaki ilişki uzun süre boyunca magazin kulislerini meşgul etti. İkili ilişkilerini açıklamayı tercih etmezken Hande Yener’in eski erkek arkadaşı Kadir Doğulu’nun açıklamaları döneme damga vurdu. Kadir Doğulu’nun “Hande beni besteci Sinan Akçıl ile aldattı. Sinan’ın sevgilisi Hadise dikkatli olsun” sözleri sansasyon yarattı. Sinan Akçıl ve Hande Yener ikilisinin ilişkiyi yalanlamasına rağmen haberler devam etti.

Hande Yener’le araları bozulduktan sonra Sinan Akçıl, X Factor yarışmasıyla tanınan Nihal Öztürk’le aşk yaşamaya başladı. 2013 yılında yeni bir ilişkiye başlayan Nihal Öztürk ve Sinan Akçıl soluğu dövmecide alarak kasıklarına baş harflerini yaptırmışlardı. Sinan Akçıl Nihal Öztürk ile biten ilişkisinin sonrasında ünlü manken Ebru Şallı’yla doludizgin bir aşka yelken açtı. 2013 yılında başlayan ilişkileri 3 yıl süren ünlü çift ayrılık kararıyla sürpriz yaşattı. 2016 yılında Sinan Akçıl’ın yazdığı veda mektubundaki “O benim bazen annem, bazen çocuğum, her zaman sevgilim, yeri gelince en büyük sırdaşım olmuştu. Yani dört mevsimi birden bana yaşatıyordu ama ben bu dört mevsimin beşincisini ararken gerçek olan dört mevsimi de uzaklara itmiş oldum. Çok ama çok çabaladı büyümüz bozulmasın diye, ben de çabaladım, ama olmadı... Artık olamadı..." sözleri olay yaratmıştı. Ebru Şallı ile ilişkilerin biten Sinan Akçıl Roman şarkıcı Otilia ile yeni bir aşka yelken açtı. 2 yıl süren ilişkilerinin sonunda Otilia, “Baştan beri beni yanıltmana rağmen neden ‘Seni seviyorum’ dedin? Neden her şeyin yolunda olduğunu söyledin? Sevmiyorsan neden kalbimi aşk kelimeleriyle doldurdun? Bu ilişki için her şeyi yaptım. Ama sen beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın. Kendimi tanıyamayan bir kadın oldum. Bunları neden mi yazıyorum? Tüm kadınlara onların aşkını hak etmeyen erkekleri asla seçmemelerini söylemek istedim.” sözleriyle sitem etmişti.