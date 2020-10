Burcu Kıratlı’yla yollarını ayıran Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, aslen nereli? İşte Sinan Akçıl biyografisi!

Hande Yener’le araları bozulduktan sonra Sinan Akçıl, X Factor yarışmasıyla tanınan Nihal Öztürk’le aşk yaşamaya başladı. 2013 yılında yeni bir ilişkiye başlayan Nihal Öztürk ve Sinan Akçıl soluğu dövmecide alarak kasıklarına baş harflerini yaptırmışlardı.

Sinan Akçıl Nihal Öztürk ile biten ilişkisinin sonrasında ünlü manken Ebru Şallı’yla doludizgin bir aşka yelken açtı. 2013 yılında başlayan ilişkileri 3 yıl süren ünlü çift ayrılık kararıyla sürpriz yaşattı. 2016 yılında Sinan Akçıl’ın yazdığı veda mektubundaki “O benim bazen annem, bazen çocuğum, her zaman sevgilim, yeri gelince en büyük sırdaşım olmuştu. Yani dört mevsimi birden bana yaşatıyordu ama ben bu dört mevsimin beşincisini ararken gerçek olan dört mevsimi de uzaklara itmiş oldum. Çok ama çok çabaladı büyümüz bozulmasın diye, ben de çabaladım, ama olmadı... Artık olamadı..." sözleri olay yaratmıştı.

Ebru Şallı ile ilişkilerin biten Sinan Akçıl Roman şarkıcı Otilia ile yeni bir aşka yelken açtı. 2 yıl süren ilişkilerinin sonunda Otilia, “Baştan beri beni yanıltmana rağmen neden ‘Seni seviyorum’ dedin? Neden her şeyin yolunda olduğunu söyledin? Sevmiyorsan neden kalbimi aşk kelimeleriyle doldurdun? Bu ilişki için her şeyi yaptım. Ama sen beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın. Kendimi tanıyamayan bir kadın oldum. Bunları neden mi yazıyorum? Tüm kadınlara onların aşkını hak etmeyen erkekleri asla seçmemelerini söylemek istedim.” sözleriyle sitem etmişti.