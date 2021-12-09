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Burcu Özberk'in siyah elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı

09.12.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle hayran sayısını ikiye katlayan güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Burcu Özberk, son olarak Instagram hesabından yaptığı siyah elbiseli paylaşımıyla gündeme geldi.

Burcu Özberk'in siyah elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk, hem başarısıyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncunun siyah elbisesi ile yaptığı paylaşımlarına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

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Güneş'in Kızları dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan oyuncu Burcu Özberk, başrollerini İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisindeki performansı ve güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Burcu Özberk'in Instagram hesabında 8.4 milyon takipçisi bulunuyor. 31 yaşındaki güzel oyuncunun takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan yeni pozları ise sosyal medyada yine büyük ilgi gördü. Paylaşımlarında siyah dar bir kıyafet tercih eden güzel oyuncu düzgün fiziği ve güzelliği ile adeta göz kamaştırdı.


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Burcu Özberk
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