Burcu Özberk'in siyah elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk, hem başarısıyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncunun siyah elbisesi ile yaptığı paylaşımlarına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Güneş'in Kızları dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan oyuncu Burcu Özberk, başrollerini İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisindeki performansı ve güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Burcu Özberk'in Instagram hesabında 8.4 milyon takipçisi bulunuyor. 31 yaşındaki güzel oyuncunun takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan yeni pozları ise sosyal medyada yine büyük ilgi gördü. Paylaşımlarında siyah dar bir kıyafet tercih eden güzel oyuncu düzgün fiziği ve güzelliği ile adeta göz kamaştırdı.



