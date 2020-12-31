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Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk Instagram hesabı nedir? Burcu Özberk kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı?

31.12.2020 16:04 | Son Güncelleme:
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Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk Instagram hesabı nedir? Burcu Özberk kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş’in jüri koltuğunda oturacağı yılbaşı programına ünlü isimler damga vurdu. Sevilen şarkıları seslendirecek olan sanat dünyasının beğenilen isimleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Fragmanda dikkat çekenler arasında Burcu Özberk de yerini aldı. İşte Burcu Özberk’in biyografisi...

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Burcu Özberk oyunculuk performansından sonra şimdi de sevenlerini sesiyle büyülemeye hazırlanıyor. Erdal Beşikçioğlu ve Beren Gökyıldız’la birlikte Çocukluk dizinin başrollerini paylaşan ünlü oyuncu O Ses Türkiye sahnesine konuk oldu. Fragmanda güzelliğiyle büyüleyen ünlü ismin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

burcu özberk

Burcu Özberk 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Burcu Özberk yaş olarak şu anda 31 yaşındadır. Burcu Özberk’in burcu ise Yay’dır. Burcu Özberk boy-kilo olarak 1.62 metre ve 53 kilodur.

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Küçük yaştan itibaren oyunculuk hayali olan Burcu Özberk eğitim aldığı sırada ilk ekran deneyimini de yaşadı. İlk kez 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Huricihan Sultan karakteriyle seyircisinin karşısına çıktı. Muhteşem Yüzyıl dizisinin sonrasında kariyerinin dönüm noktası olan Güneşin Kızları projesinde yer aldı. Güneş Kızları dizisinde Nazlı Yılmaz rolünü üstlenen Özberk, Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunda sahneye çıktı.

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2017-2018 tarihleri arasında TRT 1 ekranlarına gelen Aslan Ailem dizisinin kadrosunda yer aldı. Ardından ise Direniş Karatay filminde Türken karakterini canlandırdı. Kanal D ekranlarına gelen Afilli Aşk dizisinde Ayşe Yiğiter rolünü oynadı. Son olarak ise Fox TV ekranlarına gelen Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini oynamaya devam ediyor.

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Burcu Özberk’in rol aldığı dizi ve filmler arasında Şahane Damat, Badem Şekeri, Badem Şekeri 2, Badem Şakeri 3, Badem Şekeri 4 ve Badem Şekeri 5 yerini aldı.

Burcu Özberk’in rol aldığı oyunlar:

  • Aşk Aptalı: Sam Shepard- Tatbikat Sahnesi
  • Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi
  • Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi
  • Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki
  • Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey
  • Macbeth Abla
  • Kuş Bakışı Kabare
  • Kırmızı Başlıklı Kız
  • Yol Arkadaşlar
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