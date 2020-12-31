Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk Instagram hesabı nedir? Burcu Özberk kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Burcu Özberk oyunculuk performansından sonra şimdi de sevenlerini sesiyle büyülemeye hazırlanıyor. Erdal Beşikçioğlu ve Beren Gökyıldız’la birlikte Çocukluk dizinin başrollerini paylaşan ünlü oyuncu O Ses Türkiye sahnesine konuk oldu. Fragmanda güzelliğiyle büyüleyen ünlü ismin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Burcu Özberk yaş olarak şu anda 31 yaşındadır. Burcu Özberk’in burcu ise Yay’dır. Burcu Özberk boy-kilo olarak 1.62 metre ve 53 kilodur.

Küçük yaştan itibaren oyunculuk hayali olan Burcu Özberk eğitim aldığı sırada ilk ekran deneyimini de yaşadı. İlk kez 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Huricihan Sultan karakteriyle seyircisinin karşısına çıktı. Muhteşem Yüzyıl dizisinin sonrasında kariyerinin dönüm noktası olan Güneşin Kızları projesinde yer aldı. Güneş Kızları dizisinde Nazlı Yılmaz rolünü üstlenen Özberk, Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunda sahneye çıktı.