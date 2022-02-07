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Burcu Özberk'li Aşk Mantık İntikam için flaş karar

07.02.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Özberk'in yıldızının iyice parladığı Aşk Mantık İntikam dizisi geçen yaz başlayıp devam edebilen iki dizi arasında yer alarak büyük başarıya imza attı. Ancak dizi için final kararı verildi. İlhan Şen ve Burcu Özberk’in başrolündeki dizi kısa süre sonra final yapacak.

Burcu Özberk'li Aşk Mantık İntikam için flaş karar

İlhan Şen ve Burcu Özberk’i buluşturan Aşk Mantık İntikam dizisi geçen yaz başlayıp devam edebilen iki dizi arasında yer alarak büyük başarıya imza attı. Diziyle ilgili son dönemde final söylentileri kulaktan kulağa yayılıyordu. Birsen Altuntaş'ın Instagram paylaşımında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Büyük prodüksiyonlu projeler arasında ayakta kalmayı başaran diziyle ilgili planlanan durum 39. bölümde, yani mart sonu final yapması yönünde…

Bu arada dizinin yapımcısı Yağmur Ünal cuma akşamları ilginç bir durum yaşıyor. Başarılı yapımcı babası usta aktör Cihan Ünal’la rakip oldu. Cihan Ünal’ın başrolünü oynadığı “Yalnız Kurt” dizisi de cuma akşamları yayın hayatına başlamıştı.

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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