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Burcu Özberk takipçisine yanıtıyla şoke etti!

04.11.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yıldızı parlayan isimlerden olan Burcu Özberk kendisiyle fotoğraf çektiren ve ardından da kendisini fotoğrafta kesen takipçisine yazdığı notla gündem oldu.

Burcu Özberk takipçisine yanıtıyla şoke etti!

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk, yaptığı her hareketle gündem oluyor. Instagram’da 8.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.

Esra karakteriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk bir hayranının isteğini kırmadı ve fotoğraf çektirdi.

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Özberk ancak daha sonra fotoğrafın son halini görünce şoke oldu. Burcu Özberk, kendisiyle önce fotoğraf çekilip sonra kırpan hayranına "Madem beni kırpacaktın neden kapıda İlhan ve benimle çekilmek için bekledin” dedi.

Ekran Alıntısı

Güzel oyuncunun bu yorumu sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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