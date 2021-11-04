Burcu Özberk takipçisine yanıtıyla şoke etti!

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk, yaptığı her hareketle gündem oluyor. Instagram’da 8.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.

Esra karakteriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk bir hayranının isteğini kırmadı ve fotoğraf çektirdi.

Özberk ancak daha sonra fotoğrafın son halini görünce şoke oldu. Burcu Özberk, kendisiyle önce fotoğraf çekilip sonra kırpan hayranına "Madem beni kırpacaktın neden kapıda İlhan ve benimle çekilmek için bekledin” dedi.

Güzel oyuncunun bu yorumu sosyal medyada dalga konusu oldu.

