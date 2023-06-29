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Burcu Özberk tatilde! Elindeki hortumla kendini ıslattı

29.06.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonunu yurt ışında açan ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı. Leopar desenli bikinisiyle bahçe suladığı anları paylaşan Özberk kendini serinletti.

Burcu Özberk tatilde! Elindeki hortumla kendini ıslattı

Murat Boz ile 'Rüyanda Görürsün' filminde başrol olan Burcu Özberk son olarak 'Kraliçe' dizisinde boy göstermişti. Dizisi istediği başarıyı elde edemeyip erken final yapınca soluğu tatilde alan güzel oyuncudan yaz pozları geldi.

33 yaşındaki Özberk, son olarak 9.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni tatil fotoğraflarını yayınladı.

Mini şortu ve leopar desenli bikini üstüyle bahçede pozlar veren oyuncu hortumla kendini serinletti.

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Burcu Özberk bahçe sularken çekilen eğlenceli karelerine; "Tatiller hep güzeldir" notunu yazdı.

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Takipçileri, kısa sürede 309 bin beğeni alan Özberk'in bu gönderisine; "Deli kız", "Çok güzelsin be Burcu" ve "Gerçek misin sen?" gibi 3 bine yakın yorum yazdı.


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