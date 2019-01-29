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Burcu Tatlıses'ten çarpıcı açıklama! 'Gerçek Tatlıses benim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 09:13 | Son Güncelleme

'Uzaklar' isimli albümüyle dinleyicilerin takdirini kazanan ünlü şarkıcı Burcu Tatlıses, dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "İbrahim Bey'in sesini seviyorum. Ama alınmasın benim soyadım gerçekten Tatlıses, onun soyadı aslında İbrahim Tatlı." ifadelerini kullandı.

Burcu Tatlıses'ten çarpıcı açıklama! 'Gerçek Tatlıses benim'

'Uzaklar' isimli albümüyle dinleyicilerin taktirini kazanan Ünlü şarkıcı Burcu Tatlıses, dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "İbrahim beyin sesini seviyorum. Ama alınmasın benim soyadım gerçekten Tatlıses, onun soyadı aslında İbrahim Tatlı." ifadelerini kullandı.

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YAPTIĞI ŞARKILARLA ÇOK KONUŞULDU

Ünlü şarkıcıBurcu Tatlıses, Best Fm'de Yasemin Şefik'in programına konuk oldu. 'Uzaklar' isimli albümüyle ses getiren Tatlıses, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadın şarkılarının yazarı olarak tanınan Burcu Tatlıses; Bir İstanbul Masalı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, ve Zerda gibi dizilerin yanı sıra, Funda Arar, Zuhal Olcay ,Ziynet Sali, Mustafa Ceceli, Mabel Matiz gibi yorumculara yaptığı şarkılarla da konuşuldu.

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GERÇEK TATLISES BENİM

Yasemin Şefik'in "İbrahim Tatlıses ile akrabalık var mı?" sorusu üzerine Burcu Tatlıses; "İbrahim Bey'in sesini seviyorum. Ama alınmasın benim soyadım gerçekten Tatlıses, onun soyadı aslında İbrahim Tatlı… Bu durumda gerçek Tatlıses benim ailem oluyor…" esprili anlatımıyla yanıtladı.

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