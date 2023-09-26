Bursa Bülbülü'nün yıldızı Ata Demirer'i hiç böyle görmediğiniz! Yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! İç çamaşırlı halleri olay oldu

Şimdilerde verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo verdiğini açıklamıştı. Bir dönem 140 kilolaya kadar çıktığı konuşulan ünlü komedyenin son hali zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Son olarak Disney Plus'ta yayınladığı başrolünü Özge Özacar ile paylaştığı Bursa Bülbülü filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan Ata Demirer filmde hayat verdiği Cengiz Sezen rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Ata Demirer Disney Plus'ın ardından şimdi de Netflix için yeni bir diziye başladı.

Ata Demirer oyuncu kadrosunda; Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimlerin yer alacağı dizisi, Bir İhtimal Daha Var'ın çekimlerine başladı.

Dizileri, filmleri ve seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ata Demirer'in yıllar önce oynadığı bir klip ortaya çıktı. Ünlü komedyenin iç çamaşırıyla dans ettiği o görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren ve Gökhan Semiz'in ölümünün ardından dağılan Grup Vitamin'in klibinde rol alan Ata Demirer'in o halleri hayranlarını şaşırttı.

Dr. Alban'ın 'It's My Life' isimli şarkısından uyarlanan 'İsmail' isimli şarkının klibinde oynayan Ata Demirer ile ilgili sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.



