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Bursa Bülbülü'nün yıldızı Ata Demirer'i hiç böyle görmediğiniz! Yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! İç çamaşırlı halleri olay oldu

26.09.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, son olarak Disney Plus'ta yayınlanan Bursa Bülbülü filminde hayat verdiği Cengiz Sezen rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan Bir İhtimal Daha Var dizisi için çekimlere başlayan ünlü komedyenin yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı. Demirer'in iç çamaşırlı halleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şimdilerde verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo verdiğini açıklamıştı. Bir dönem 140 kilolaya kadar çıktığı konuşulan ünlü komedyenin son hali zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Son olarak Disney Plus'ta yayınladığı başrolünü Özge Özacar ile paylaştığı Bursa Bülbülü filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan Ata Demirer filmde hayat verdiği Cengiz Sezen rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Ata Demirer Disney Plus'ın ardından şimdi de Netflix için yeni bir diziye başladı.

Ata Demirer 4

Ata Demirer oyuncu kadrosunda; Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimlerin yer alacağı dizisi, Bir İhtimal Daha Var'ın çekimlerine başladı.

Ata Demirer 2

Dizileri, filmleri ve seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ata Demirer'in yıllar önce oynadığı bir klip ortaya çıktı. Ünlü komedyenin iç çamaşırıyla dans ettiği o görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

ata demirer klip

90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren ve Gökhan Semiz'in ölümünün ardından dağılan Grup Vitamin'in klibinde rol alan Ata Demirer'in o halleri hayranlarını şaşırttı.

ATA DEMİRER 2 klip

Dr. Alban'ın 'It's My Life' isimli şarkısından uyarlanan 'İsmail' isimli şarkının klibinde oynayan Ata Demirer ile ilgili sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.

ata demirer klip

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Ata Demirer Bursa Bülbülü filmi sosyal medya

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