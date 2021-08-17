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  4. Bursa'da makas atan motosiklet sürücüsü seyir halindeki araca çarparak takla attı

Bursa'da makas atan motosiklet sürücüsü seyir halindeki araca çarparak takla attı

17.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. Bu anlar, tesadüfen video kaydı alan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Caddesi Kültürpark Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Yoğun trafikte makas atarak ilerleyen motosikletli sürücü, en sol şeritten hatalı sollama yaparak en sağ şeride geçti. Bu sırada önünde seyir halinde olan otomobili fark etmeyen sürücü, otomobile arkadan çarptı.

TAKLA ATAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Taklalar atan motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaralı motosiklet sürücüsünü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Feci kaza, bu sırada başka bir otomobilin içerisinden tesadüfen video kaydı yapan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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