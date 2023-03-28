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  4. Bursa’da şoke eden anlar! Canlarını hiçe sayan hırsızlar mazgalları böyle çaldı

Bursa’da şoke eden anlar! Canlarını hiçe sayan hırsızlar mazgalları böyle çaldı

28.03.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 2 hırsızlık şüphelisi şahıs, canlarını hiçe sayarak mazgalları çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 hırsızlık şüphelisi şahıs akan trafikte kendi canlarını hiçe metro raylarının bulunduğu noktaya geçti. Burada bulunan 2 mazgalı çalan şüpheliler aynı şekilde tekrardan koşarak yolun karşısına geçti. Çaldıkları mazgalları yakınlarda bulunan ormanlık alana saklayan şüpheliler bölgeden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Demirtaş Polis Merkezi'ne bağlı polis ekibi, bölgede yaptığı araştırmada mazgalları ormanlık alanda buldu.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Hırsız Bursa

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