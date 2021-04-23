HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da tarihi türbeye çirkin saldırı

Bursa'da tarihi türbeye çirkin saldırı

23.04.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 600 yıl önce İshak Paşa'nın yaptırdığı İshakpaşa türbesinin duvarlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından yazılar yazarak hasar verildi.

Bursa'da tarihi türbeye çirkin saldırı

Bu duruma tepki gösteren İshakpaşa Caminin imamı Mehmet Nuri Memiş, “Geçtiğimiz zamanlarda da bu konuda pek çok sıkıntılar yaşadık. Alanımız çok büyük bir alan burası komple sit alanı diyebiliriz. Yaşayan bir tarih, mezar taşlarımızın tahrip edildiğini, türbe kapımızın geçen sene kırıldığını bununla alakalı zaman zaman yetkililere hep uyarılarımız ikazlarımızı hatırlatmalarımızı yapıyoruz ama maalesef bir arpa boyu yol almış değiliz. Bu gün işte görmüş olduğunuz gibi yine türbemizin giriş kapısında ağza alınmayacak küfürler hakaretler ve buna benzer bizlere yakışmayan bu ortama yakışmayan, bizim gençlerimize yakışmayan sözlerin buralara yazıldığını kazındığını görmekteyiz. Burada biz genç kardeşlerimizi zaman zaman görüyoruz. Sigara içtiklerine, şarkı türkü söylediklerine şahit oluyoruz. Burada mezar ve türbe var. Yani insana ölümü hatırlatması gereken yer. Bu dünyanın nasıl boş bir hayat olduğunu hatırlatması gereken bir mekanda burada görülmemesi gereken olayların olması bizleri üzmekte" dedi.

AW302762_01

Yetkililere seslenen Memiş, "Bu güzel mekan ecdadımızdan bizlere emanet. Buraya sahip çıkalım. Buraya güvenlik görevlisi verelim. İnşallah gelecek nesillere bu güzel mekanı da olumlu bir şekilde tahrip edilmemiş şekilde bırakmayı cenabı Allah bize nasip etsin diyoruz. Buradaki bütün esnaf kardeşlerimize de sesleniyoruz. Her an 24 saat bura da olamıyoruz. Dolayısıyla böyle nahoş hadiseli olayları gördükleri zaman en azından bize yada emniyete haber versinler. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşamayız” diye konuştu.

AW302762_05

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurduDehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

Yamaç veda pozunu paylaştı

Yamaç veda pozunu paylaştı

Bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı!

Bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı!

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.