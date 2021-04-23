Bursa'da tarihi türbeye çirkin saldırı

Bu duruma tepki gösteren İshakpaşa Caminin imamı Mehmet Nuri Memiş, “Geçtiğimiz zamanlarda da bu konuda pek çok sıkıntılar yaşadık. Alanımız çok büyük bir alan burası komple sit alanı diyebiliriz. Yaşayan bir tarih, mezar taşlarımızın tahrip edildiğini, türbe kapımızın geçen sene kırıldığını bununla alakalı zaman zaman yetkililere hep uyarılarımız ikazlarımızı hatırlatmalarımızı yapıyoruz ama maalesef bir arpa boyu yol almış değiliz. Bu gün işte görmüş olduğunuz gibi yine türbemizin giriş kapısında ağza alınmayacak küfürler hakaretler ve buna benzer bizlere yakışmayan bu ortama yakışmayan, bizim gençlerimize yakışmayan sözlerin buralara yazıldığını kazındığını görmekteyiz. Burada biz genç kardeşlerimizi zaman zaman görüyoruz. Sigara içtiklerine, şarkı türkü söylediklerine şahit oluyoruz. Burada mezar ve türbe var. Yani insana ölümü hatırlatması gereken yer. Bu dünyanın nasıl boş bir hayat olduğunu hatırlatması gereken bir mekanda burada görülmemesi gereken olayların olması bizleri üzmekte" dedi.