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  4. Bursa'da yabancı uyruklu kişi öldüresiye dövülmüştü! Telefonu incelendiğinde...

Bursa'da yabancı uyruklu kişi öldüresiye dövülmüştü! Telefonu incelendiğinde...

13.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da pazar günü meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir kişi metrodaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla darp edilmiş, kendisini döven kişilerden şikayetçi olan 18 yaşındaki İbrahim E.' yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Bununla birlikte cep telefonu incelenmeye alınan yabancı uyruklunun telefonun metroda çekilmiş herhangi bir kadın fotoğrafına rastlanılmadı.

Bursa'da yabancı uyruklu kişi öldüresiye dövülmüştü! Telefonu incelendiğinde...

Olay, pazar günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., vagondaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla, diğer yolcular tarafından darbedildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, TELEFONUNDA KADIN FOTOĞRAFINA RASTLANMADI

Olayın ardından polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan İbrahim E.’nin polis ekiplerince alınan ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. İbrahim E.’nin cep telefonunda yapılan incelemede ise metroda çekilen herhangi bir fotoğrafa rastlanılmadı. Bunun üzerine İbrahim E. ise kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

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(DHA)


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Bursa
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