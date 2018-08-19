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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir karı kocanın kavgasında araya giren oğulları, babanın elindeki bıçakla boğazından yaralandı. Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç adam yaşam mücadelesi veriyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Olay dün gece yarısı Orhangazi’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre Can T. (19) isimli genç, gece çalıştığı kafeteryadan evlerine döndüğünde evde babası ile annesinin tartıştığını fark etti. İddiaya göre annesini babasından korumak için odaya kilitleyen Can T. Babası Ruhi T.’yi engellemeye çalıştı. Babası ile çıkan arbadede babası Ruhi T’nin elindeki bıçakla boğazından yaralanan genç adam kanlar içinde yerde kaldı. Komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı Can T.’yi hastaneye kaldırdı. Oğlunu bıçakla ağır yaralayan baba Ruhi T. İse polis tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Boğazından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Can T. Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak burada yoğun bakıma alındı. Aşırı kan kaybettiği belirlenen Can T’nin buradaki yaşam mücadelesi devam ediyor.

BABA TUTUKLANDI

İddiaya göre eşi N.T.’ye şiddet uyguladığı da belirlenen baba Ruhi T. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Baba Ruhi T. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay esnasında oğlunu ağır yaralayan baba Ruhi T.’nin 142 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dehşet baba Bursa

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