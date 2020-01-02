Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Keşanlı Ali Destanı" ve "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından, usta kalem Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı"nın yönetmenliğini BDT rejisörü Bora Özkul, dekorunu Emre Satı, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman, koreografisini ise Deniz Çığ üstleniyor. Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan, Levent Uzunbilek'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip oyunda, işlemediği bir cinayetten dolayı mahkum ve kahraman olan Keşanlı Ali ile kenar mahalle güzeli Zilha'nın imkansız aşkı anlatılıyor. Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 4 Ocak Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak. Oyun, ayrıca 7 ve 8 Ocak'ta aynı sahnede saat 20.00'den itibaren sahnelenecek.

- "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy"

Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını ise Sinan Mahçup yapıyor. Mehmet Akif'i Emre Nurettin Örük'ün canlandırdığı oyunda, şairin hayatı ve dönemin Anadolusu, müzikler ve tasavvuf eşliğinde izleyiciye aktarılıyor. Oyun, bugün, yarın ve 4 Ocak'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.