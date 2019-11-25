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Bursa'da dehşet anları! Uyarılana kadar fark etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 08:57 | Son Güncelleme

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yayaya çarptığını fark etmeyen ancak başka bir şoförün önünü kesmesiyle durduktan sonra kaçan araç sürücüsü, polis tarafından evinde yakalandı.

Bursa'da kendisine çarpan minibüsün altında metrelerce sürüklenen yaşlı adam öldü.

Suriyeli Ahmad K. idaresindeki minibüs, Ankara Yolu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınında Ferhat Sultansu'ya (87) çarparak sürüklemeye başladı.

Kazayı fark etmeyen Ahmad K'nin yoluna devam ettiğini gören arkasındaki bir otomobil sürücüsü, selektör yaparak bu kişiyi durdurmaya çalıştı. Ahmad K'nin durmaması üzerine yaklaşık 500 metre ileride minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü, aracın altında bir kişinin sürüklendiğini söyledi.

Ağır yaralanan Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ARACINA BİNEREK KAÇTI

Polisler gelmeden önce yol kenarına çekme bahanesiyle aracına binen Ahmad K, olay yerinden kaçtı.

Ekiplerin evinde gözaltına aldığı bu kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Otomobil sürücüsünün minibüsün önünü kesmesi, Ferhat Sultansu'nun minibüsün altından çıkarılarak ambulansa alınması ve Ahmad K'nin minibüsüyle olay yerinden kaçması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA/İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa güvenlik kamerası Kaza

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