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  4. Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu! Tahlilleri temiz çıkan çocuk hayatını kaybetti

Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu! Tahlilleri temiz çıkan çocuk hayatını kaybetti

17.05.2024 22:29
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Osmaniye'de bir bahçede oynayan çocuk, kendisini bir şey ısırdığını söyleyerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tahlilleri temiz çıkan çocuk, eve gönderildi. Evde rahatsızlanan Gökçe Erva Kınay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.

Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu! Tahlilleri temiz çıkan çocuk hayatını kaybetti

Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay (5), annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi. Küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü, 5 yaşındaki çocuk, Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisine başlanılan çocuk tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi.

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YENİDEN RAHATSIZLANDI

Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı buradaki ilk müdahalenin ardından küçük kız, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.

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Küçük çocuğun cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Osmaniye
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